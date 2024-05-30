Будет ли 2024 год в Беларуси грибным? Вот от чего зависит, кроме дождей. А когда и что собирать?

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Опубликовано: 30.05.2024 13:27 , Обновлено: 31.05.2024

Грибной сезон в Беларуси в 2024 году, кажется, начался пораньше. Так, в марте любители "тихой охоты" поделились первыми лисичками, а в апреле в некоторых регионах пошли подосиновики, подберезовики, боровики и маслята. Однако это не говорит о том, что летом и осенью в лесах будет много грибов. Эксперты рассказали, на какие признаки нужно обращать внимание, чтобы понять, будет ли год урожайным.

Что влияет на рост грибов?

Это зависит от множества различных факторов, которые могут оказать существенное влияние на скорость развития грибов.

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Обычно в Беларуси наибольший урожай приходится на сентябрь и первые дни октября (разумеется, если погодные условия находятся в пределах статистических норм).

Свой рост грибы прекращают с приходом первых ночных заморозков, которые обычно случаются во второй половине октября, самое позднее - в начале ноября.

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Температура

Одним из ключевых факторов является температура. Большинство видов грибов предпочитают температуру от 18 до 25 градусов по Цельсию для достижения оптимальных условий роста. При этом важно, чтобы и ночи были теплыми.

Влажность и уровень грунтовых вод

Помимо температуры, важным аспектом, влияющим на скорость роста грибов, также является влажность. Большинству грибов для быстрого роста необходим уровень влажности от 70 до 90 процентов.

Как отмечал польский эксперт по грибам Веслав Каминский, важен уровень грунтовых вод в местности, которой вы живете. Если весной и на начало лета он был высокий, то есть большая вероятность, что грибов в этом году будет много.

Почва

Кроме того, субстрат, в котором растут грибы, может оказывать существенное влияние на скорость их роста. Например, лисички растут быстрее на мхе (поскольку он задерживает воду), а на лесной почве развиваются гораздо медленнее.

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Так какая погода будет идеальной и что прогнозируют климатологи?

Идеальная погода для роста грибов - это когда днем идет дождь, а потом ночь без дождя, но со значительной влажностью и, главное, высокой температурой.

При этом есть нюанс. Грибы не всегда растут после дождей, так как после них влагой часто пропитывается только верхний слой почвы. Поэтому оптимальный уровень грунтовых вод в лесах играет ключевую роль в поддержании необходимой влажности для развития грибниц.

[info_b]В 2024 году в Беларуси из-за разлившихся рек воды весной было много, особенно на юге. Поэтому можно сказать, что там в грунте влаги тоже больше обычного. [/info_b]

Кроме того, климатологи предупредили, что лето 2024 года может быть еще жарче, чем лето 2023-го. Дело в эффекте Эль-Ниньо, который случился как раз в прошлом году и должен сильнее всего проявится в этом. Поэтому эксперты предрекают новые температурные рекорды.

Таким образом, очевидно, что если температуры будут слишком высокими, а дождей мало, обилия грибов можно не ждать.

К слову, в конце мая белорусские грибники уже жаловались на “дико сухой” лес. Из-за недостатка осадков во всех регионах страны грибникам пришлось возвращаться домой с пустыми корзинками. Однако есть счастливчики, которым повезло больше других — они охотно поделились фото и видео урожая, в том числе, фотографиями первых лисичек.

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Впрочем, исходя из прогноза Белгидромета, в начале лета погода для роста грибов будет благоприятной. Так, 1-2 июня жителям страны пообещали дожди и температуру до +28 градусов.

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Календарь грибника

Говорят, что грибной сезон длится круглый год, и в этом есть доля правды, по крайней мере для опытных грибников, которые ходят в лес со знанием дела, страстью, а зачастую и ради прибыли. Однако все зависит от того, какие именно грибы мы ищем.

С другой стороны, для любителей грибной сезон гораздо короче и ограничивается временем, когда в лесах появляются самые популярные и легко узнаваемые виды, такие как боровики, подберезовики или лисички. А это едва ли два-три месяца.

Вот как выглядит грибной календарь с учетом тех грибов, которые чаще всего собирают в Беларуси. В каждом случае следует учитывать территориальные различия (регион страны, тип почвы, тип леса) и погодные условия, которые могут существенно повлиять на время роста грибов, удлинив или сократив время их появления на 2-3 недели.

Сморчки: с конца марта по июнь, пик сезона - в мае.

Подосиновики: с июня по октябрь, пик - в августе и сентябре.

Маслята: с июня по октябрь, пик приходится на сентябрь.

Подберезовики: с июня по ноябрь, больше всего в сентябре и октябре.

Лисички: с июня по ноябрь, наибольшее количество сыпи в августе, сентябре и октябре.

Рыжики: с июля по ноябрь, наибольшее количество - с августа по октябрь.

Боровики: с июля по ноябрь, пик приходится на сентябрь и октябрь.

Опята: с сентября по ноябрь, пик в октябре.

За какими грибами и когда идти после дождя?

Лучшее время для похода за грибами зависит от того, какие виды вы хотите собрать.

Если прошел дождь и тепло, лучше всего отправиться за маслятами и опятами на следующее утро. Грибы еще не будут очень большими, но вы сможете их собрать.

За лисичками лучше всего отправляться на следующий день после дождя, но в зависимости от грунта лисичкам может понадобиться и 2-3 дня, чтобы вырасти.

Если вы планируете собирать в основном боровики и опята, то лучше всего отправляться за грибами на второй день после дождя или подождать еще дольше. Если за ночь прошел дождь, не отправляйтесь за грибами сразу же утром. Подождите один полный день и отправляйтесь за грибами на следующий день.

Срезать или выкручивать?

Ранее Telegraf.news писал, что с началом грибного сезона в соцсетях возобновился вечный спор всех грибников о том, как правильно нужно собирать грибы. Одни говорят, что их нужно только срезать, другие — выкручивать. Каждый приверженец “тихой охоты” уверенно приводит аргументы в пользу своего метода. Но действительно ли они верны? Белорусский профессиональный грибник Александр Горбацевич изучил все доступные книги, исследования и мнения авторитетных микологов мира, чтобы выяснить, из-за чего возник этот спор и на чьей стороне правда.

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