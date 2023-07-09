В МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах. Какой?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.07.2023 14:52 , Обновлено: 09.07.2023

Министерство внутренних дел обратилось к людям, идущим в лес за грибами или ягодами, с просьбой освоить в мессенджерах одну опцию, которая в случае необходимости может их спасти.

В ведомстве рассказали, что проблема розыска заблудившихся в лесу актуальна: каждый год фиксируется около 160 таких случаев.

Типичный портрет пропавшего: сельчанин старше 70 лет, который отправился в лес в одиночку. В связи с этим в милиции напомнили, что нужно объяснить пожилым людям:

опасно уходить в лес без телефона (перед уходом из дома нужно убедиться, что батарея полностью заряжена), необходимых лекарств, воды;

научить, как через мессенджер поделиться своей геолокацией;

напомнить, что перед походом в лес нужно сообщить кому-то, куда направляется человек;

верхняя одежда, по возможности, должна быть яркой, не сливаться лесным массивом, а обувь непромокаемой;

с собой нужно иметь фонарик, спички, нож, запас еды, средства от насекомых.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, где в Беларуси нельзя собирать грибы и ягоды:

Где в Беларуси нельзя собирать грибы и ягоды? Минлесхоз обновил карту

«Пошли красавцы!» — Белорусы похвалились урожаем грибов. Где бьют рекорды, а где совсем мало?