В МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах. Какой?
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Министерство внутренних дел обратилось к людям, идущим в лес за грибами или ягодами, с просьбой освоить в мессенджерах одну опцию, которая в случае необходимости может их спасти.
В ведомстве рассказали, что проблема розыска заблудившихся в лесу актуальна: каждый год фиксируется около 160 таких случаев.
Типичный портрет пропавшего: сельчанин старше 70 лет, который отправился в лес в одиночку. В связи с этим в милиции напомнили, что нужно объяснить пожилым людям:
- опасно уходить в лес без телефона (перед уходом из дома нужно убедиться, что батарея полностью заряжена), необходимых лекарств, воды;
- научить, как через мессенджер поделиться своей геолокацией;
- напомнить, что перед походом в лес нужно сообщить кому-то, куда направляется человек;
- верхняя одежда, по возможности, должна быть яркой, не сливаться лесным массивом, а обувь непромокаемой;
- с собой нужно иметь фонарик, спички, нож, запас еды, средства от насекомых.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, где в Беларуси нельзя собирать грибы и ягоды:
Где в Беларуси нельзя собирать грибы и ягоды? Минлесхоз обновил карту
«Пошли красавцы!» — Белорусы похвалились урожаем грибов. Где бьют рекорды, а где совсем мало?