В МВД пообещали контролировать уровень гражданской сознательности и моральной позиции белорусов в 2024 году. Как?

Опубликовано: 14.03.2024 14:49 , Обновлено: 14.03.2024

Белорусские правоохранительные органы обозначили основные направления борьбы с "экстремизмом и терроризмом в любых формах своих проявлений" на предстоящие два года. В МВД Беларуси пообещали "контролировать уровень гражданской сознательности и моральной позиции" белорусов, а также "пресекать любую форму проникновения деструктивных идей в сознание белорусского общества" (в том числе скрытую), пропагандировать и развивать "идеи прогосударственной повестки".

Нынешнюю социально-политическую ситуацию в Беларуси Сергей Карась, заместитель начальника УВД Минского облисполкома , возглавляющий криминальную милицию, назвал “сложной”, а обстановку в мире в целом - “крайне нестабильной”. При этом белорусов, по его словам, в 2024-2025 годах ожидают “знаковые и важные государственные общественно-политические события, которые требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов.

По словам представителя МВД, сейчас в условиях нестабильной ситуации в регионе и в мире в целом “возрождается нацизм, распространяется грубая дезинформация”, а для “прозападного мира” некой “нормой повседневной жизни”, по заявлению Карася, стали “культивируемые властями США и ряда европейских государств русофобия и беларусофобия”.

Экстремизм и терроризм белорусские правоохранительные органы, по словам замначальника УВД Минского облисполкома, рассматривают как “реальную угрозу национальной безопасности” и “исключительную опасность”, которая “способна расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество”.

МВД заявило о”радикализации экстремистского движения” в Беларуси

Именно для того, чтобы противостоять этим угрозам, как отметил Карась, в 2021 году и изменили Закон “О противодействии экстремизму” и введён Перечень организаций, формирований, причастных к экстремистской деятельности, и отдельно - Перечень белорусов, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. По данным МВД, за всё время в первый список внесли 183 формирования и организации, во второй, по состоянию на 1 января 2024 года - более 3,7 тыс. человек.

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[info_b]Основанием для внесения в “перечень экстремистов” является вступивший в силу приговор суда за совершение экстремистского преступления. Согласно статье 361-1 Уголовного кодекса за создание экстремистского формирования либо участие в нем в Беларуси может грозить до семи лет лишения свободы[/info_b]

Согласно статистике МВД, за последние три года произошло “существенное снижение” числа преступлений экстремистской направленности, но одновременно с этим ведомство зафиксировало “радикализацию экстремистского движения”.

“Если в 2020 году основная масса экстремистских преступлений была связана с нарушением общественного порядка, повреждением коммунального имущества, блокированием общественного транспорта, в 2021 году деструктивная деятельность ушла с улиц в виртуальное пространство, то в 2022-2023 годах произошла существенная трансформация”, - заявили в МВД, отметив, что теперь “приверженцы экстремистских взглядов принимают наиболее радикальный метод ведения экстремистской деятельности – подготовку и организацию терактов” на территории Беларуси.

По мнению представителей правоохранительных органов, сегодня основной задачей “радикалов” является “совершение диверсионных действий для создания предпосылок новых массовых волнений”, в том числе посредством “вербовки белорусов как в Беларуси, так и на территории Польши, Литвы и Украины для участия в боевых действиях”.

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“Своевременно реагировать на девиантное поведение”

Одной из “движущих сил цветных революций”, в том числе в Беларуси в МВД назвали молодёжь. По данным ведомства, в 2020 году и в последующих годах в “деструктивную деятельность” было вовлечено:

более 130 студентов и преподавателей БНТУ,

89 – БГУИР;

65 – МГЛУ;

56 – БГУ

более 200 студентов других белорусских учебных заведений.

В связи с этим в МВД заявили, что молодёжь “должна быть постоянно в сфере внимания в Беларуси” и призвали всех проявлять внимание к интересам и увлечениям детей и “своевременно реагировать на девиантное поведение”.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что “эффективным инструментом для распространения идей радикального характера и организации действий широкого круга лиц” стали интернет-ресурсы, за которыми также пообещали тщательно следить.

По данным МВД, сейчас экстремистскими материалами в Беларуси признана информационная продукция более 600 интернет-ресурсов , доступ к 209 сетевым ресурсам, которые признали деструктивными, ограничили.

“В настоящее время наше общество переживает духовно-нравственный кризис. Упущения в моральном и гражданском воспитании, нивелирование жизненных принципов, незанятость трудоспособного населения общественно-полезным трудом, порой открытое безделье и тунеядство, падение интеллектуально-образовательного уровня, массовый уход в виртуальную жизнь – нацелили людей на решение своих повседневных жизненных проблем с преследованием лишь определенных целей, направленных на удовлетворение материальных ценностей”, - посетовали в МВД.

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Ранее Телеграф сообщил, что в конце января в МВД озвучили задачи по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью на 2024 год в Беларуси. На заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома глава ведомства Иван Кубраков рассказал, к какой категории белорусов сотрудники правоохранительных органов намерены “принимать самые строгие меры”.

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