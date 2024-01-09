Два белоруса признались в диверсии в Москве по заданию СБУ

Опубликовано: 09.01.2024 10:06 , Обновлено: 09.01.2024

Московский областной суд начал слушание по уголовному делу о диверсии в железнодорожном депо Орехово-Зуево, которую в декабре 2022 года предположительно совершили два белоруса по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данным российских СМИ, оба подсудимых - Кирилл Басько и Артем Бресский - сразу же после задержания признали свою вину.

По данным российской газеты “КоммерсантЪ”, молодым людям, задержанным год назад, грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Им инкриминировали поджог кабины электровоза ВЛ 10 22 декабря 2022 года, который российские следователи расценили как “диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору и причинившую значительный имущественный ущерб”.

Согласно материалам уголовного дела, на которые ссылается издание, 19-летний Кирилл Басько и 20-летний Артем Бресский пошли на преступление за деньги - некий Юрий, с которым они познакомились в одном из Telegram-каналов, якобы предложил им 65 тыс. рублей (чуть больше 700 долларов по нынешнему курсу) за повреждение железнодорожных путей или локомотива, которое молодые люди должны были снять на видео.

Как утверждается в материалах дела, сначала молодые люди попытались поджечь электровоз снаружи, облив его бензином, а когда их попытки не увенчались успехом - взломали кабину машиниста и облили бензином всё внутри. Горящий электровоз они сняли на видео и отослали заказчику, после чего получили обещанные деньги.

Вычислить и задержать молодых людей, по данным правоохранительных органов, удалось через несколько дней после диверсии - они якобы готовились к новым преступлениям. По данным ФСБ, они приобрели ещё две канистры с бензином и спрятали их в хостеле. Канистры с жидкостью обнаружила уборщица, которая проинформировала владельцев хостела, а те вызвали милицию.

Задержали белорусов сотрудники российских спецслужб на станции Москва-Курская. Что касается предполагаемого заказчика диверсии, то арестовать его не представляется возможным, поскольку, по мнению правоохранителей, он действовал из-за рубежа.

Отметим, что по данным российской “Медиазоны”, с 24 февраля 2022 года по начало октября 2023 года в России возбуждены уголовные дела о диверсиях на железных дорогах страны в отношении 137 человек.