МВД Беларуси исключило Протасевича из списка экстремистов

Опубликовано: 02.02.2024 13:48 , Обновлено: 02.02.2024

МВД Беларуси удалило запись в списка экстремистов о Романе Протасевиче. Об этом сообщило агентство ТАСС, указав, что опубликованный на сайте МВД Беларуси перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, был изменён.

В то же время, в списке осталась россиянка Софья Сапега, которая была задержана вместе с Романом Протасевичем и приговорена к шести годам лишения свободы, а после помилована 7 июня 2023 года.

Ранее Телеграф сообщил, что Роман Протасевич, осуждённый на 8 лет колонии, заявил 22 мая 2023 года, что его помиловали. Госагентство Белта опубликовало фото молодого человека на улице в Минске.

«И, конечно, безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение», — заявил Роман Протасевич.

«Безумно благодарен президенту» — Протасевич заявил, что его помиловали