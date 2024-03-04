"Будем развивать" - Казакевич рассказал, сколько тысяч камер МВД установило по всей Беларуси

Опубликовано: 04.03.2024 07:54 , Обновлено: 04.03.2024

Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич пообещал в эфире гостелеканал СТВ, что в Беларуси будут расширять сеть камер наблюдения. По его словам, это помогает силовикам раскрывать преступления даже без присутствия на месте преступления.

На данный момент в Беларуси установили 35 тыс. камер. Но это не предел. “В дальнейшем будем эту систему развивать”, - заявил замглавы МВД, уточнив, что это “инструмент обеспечения безопасности” белорусов.

Революция из ТикТока

При этом, Геннадий Казакевич заявил, что ожидает революцию, которая придет из ТикТока.

“Мои коллеги из ГУБОП говорят, что следующая революция будет революцией TikTok”, - заявил он. Потому, по словам Геннадия Казакевича, в Беларуси силовые ведомства решили использовать “зарубежный опыт” для противодействия деструктивным технологиям, но назвать примеры отказалася.

“Принимая во внимание, что тактика и методика работы правоохранительных органов в части криминальной милиции – это особо охраняемая законом тайна, распространяться в этой части не могу”, - заявил Геннадий Казакевич.

Ранее Телеграф сообщил, вот в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала “в новом формате”. По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.

Тысячи камер по всей Беларуси заработали «в новом формате». В МВД рассказали за кем следят и что могут