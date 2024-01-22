Глава МВД приказал применять к этим белорусам "самые строгие меры". Кого возьмут на "особый контроль"?

Опубликовано: 22.01.2024 10:56 , Обновлено: 22.01.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси озвучили задачи по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью на 2024 год. На заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома глава ведомства Иван Кубраков рассказал, к какой категории белорусов сотрудники правоохранительных органов намерены "принимать самые строгие меры".

Подводя итоги работы столичной милиции за 2023 год, Кубраков озвучил наиболее значимые направления работы правоохранительных органов - проблема подростковой преступности, профилактическая работа с несовершеннолетними и дорожная безопасность. Именно к водителям, “которые допускают грубые нарушения ПДД”, глава МВД поручил подчинённым “принимать самые строгие меры”. Под “особым контролем” милиция решила также взять вопросы трудоустройства состоящих на контроле лиц.

Глава МВД также поручил сотрудникам милиции “постоянно совершенствовать профессиональные навыки”, чтобы “эффективно противостоять” киберпреступникам, а также “наращивать усилия в борьбе с экономическими преступлениями”, включая взяточничество.

При этом сотрудников, “выполняющих служебные обязанности на высоком уровне”, Кубраков пообещал поощрять, а руководителям всех уровней поручил обеспечить “справедливый подход к личному составу”, “заботу и внимательное отношение к подчиненным”, а также “тесно работать с молодыми кадрами”.

Министр отметил, что в столичном ГУВД уже сформировался “сплоченный коллектив, способный обеспечивать безопасность” в городе и “качественно и оперативно” выполнять “самые сложные” задачи.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Иван Кубраков 1 декабря 2023 года на заседании коллегии МВД в Минске обсудил со своими коллегами предстоящие парламентские выборы в Беларуси. Он поручил руководителям обеспечить “жесткую исполнительскую дисциплину”, а всем сотрудникам ведомства — вести “работу с населением” и действовать “на упреждение”.

«Накоплен богатый опыт» — Кубраков приказал МВД работать с белорусами накануне выборов. Как?