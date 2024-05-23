В МВД отчитались о сотнях камер слежения и дронах. Где и за кем из белорусов решили следить летом?

Опубликовано: 23.05.2024 19:10 , Обновлено: 23.05.2024

На базе Центра подготовки кадров в Минске руководство МВД 23 мая провело коллегию, на которой обсудили вопросы обеспечения порядка в зонах отдыха по всей Беларуси (а их всего порядка 500). В ходе мероприятия представители министерства назвали количество уже установленных камер наблюдения в таких местах, и какие ещё технические средства будут использовать летом.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков потребовал усилить слежение за отдыхающими на пляжах и зонах отдыха белорусами, отметив, что в этой сфере в прошлом году у силовиков были успехи.

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“Вместе с тем нам есть над чем работать в этом году, - продолжил глава ведомства. - Необходимо своевременно организовать выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, гибели людей на воде, а также обеспечить повышенный контроль за состоянием правопорядка в стихийных местах отдыха граждан”, - потребовал Иван Кубраков.

Тем временем, начальник ГУОПП МОБ МВД Александр Купченя заявил, что хотя за пять лет количество преступлений в общественных местах снизилось на треть, но летом в них все равно происходит 33% от общего количества. Также в МВД озаботились проблемой утоплений.

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По его словам, в милиции определили по всей стране более 300 “неорганизованных мест пребывания граждан у водоемов”, где могут быть случаи утопления.

“Проведен анализ имеющихся технических средств и обеспечена готовность их использования в летний период. При охране правопорядка планируется задействовать беспилотные летательные аппараты, средства персональной мобильности, велосипеды”, - пообещали в МВД.

В МВД напомнили, что в 2023 году Совмином были утверждены новые правила охраны жизни людей на водах. Также чиновники начали процесс предоставления сотрудникам МЧС права вести административные процессы, т.е. в том числе раздавать штрафы за купание в запрещенных местах. Но пока этим правом обладают только представители МВД.

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Также в ведомстве уточнили, что на сегодняшний день более 100 мест отдыха по всей Беларуси оснащены видеокамерами. И установка новых продолжается.

Ранее Telegraf.news сообщил, что замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич пообещал в эфире гостелеканал СТВ, что в Беларуси будут расширять сеть камер наблюдения. По его словам, это помогает силовикам раскрывать преступления даже без присутствия на месте преступления.

На данный момент в Беларуси установили 35 тыс. камер. Но это не предел.

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