В Минске установили видеонаблюдение в одном из общественных туалетов

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Опубликовано: 30.03.2023 10:27 , Обновлено: 30.03.2023

В одном из минских торговых центров в туалете повесили табличку «Внимание. Ведется видеонаблюдение». Юрист объяснила, законно ли это.

Как пишет Onliner, видеонаблюдение установили только в мужском туалете. Одну табличку повесили на входной двери. Вторую разместили внутри, над умывальниками. Рядом — предупреждение о запрете курения.

Фото: Onliner

Журналисты предположили, что, возможно, камеры появились в туалете как раз из-за курильщиков.

Ситуацию прокомментировала изданию юрист Людмила Шерснева. Она рассказала, что нельзя использовать видеонаблюдение «за местами, которые являются частью личной (частной) жизни граждан». А именно в бытовых и сантехнических помещениях (в туалетных комнатах, душевых, раздевалках, примерочных кабинках и т. п.). Все потому, что «эти помещения — не общественные места».

«Видеонаблюдение в таких помещениях не соответствует требованиям статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите персональных данных» и является нарушением неприкосновенности частной жизни. Указанные требования законодательства распространяются на торговые центры и иные торговые объекты», — рассказала специалист.

И разъяснила, что это касается «любой зоны туалета, в том числе и зоны для мытья рук». Например, «человек захочет переодеться в зоне умывальников или водой обтереться (давление подскочило, в жар бросило). Это его частная жизнь».

Таким образом, в туалете торгового центра не имели право устанавливать видеонаблюдение. В администрации ТЦ на запрос журналистов не ответили.