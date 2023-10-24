Мэрия обьявила, в каких местах отдыха в Минске установят камеры слежения

Опубликовано: 24.10.2023 16:06 , Обновлено: 24.10.2023

Минский исполком опубликовал решение от 5 октября 2023 года №4138, согласно которому в столице расширили список мест, которые будут в обязательном порядке оборудованы камерами слежения.

В документе говорится, что видеокамеры установят на “экологической тропе” в границах ул. Уборевича и ул. Голодеда. Также их оборудуют в зоне отдыха вдоль Чижовского водохранилища.

В документ также попали:

территория вдоль слепянского канала (в границах ул. Ванеева до ул. Малинина со стороны ул. Горовца).

Парк в границах ул. Брестская – Казинца – Корженевского;

Лесопарковая зона в границах ул. Горецкого – Шамякина – Мазурова;

Водохранилище в границах ул. Тихая и до моста через реку Свислочь.

Ранее Телеграф сообщил, что в пятницу, 25 августа, во время пресс-конференции, Василий Молчан, замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, рассказал о работе системы видеонаблюдения, как она помогает следить за белорусами, совершающими правонарушения.

В милиции Минска рассказали, как следят за белорусами через камеры

А ранее в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала “в новом формате”. По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.

Тысячи камер по всей Беларуси заработали «в новом формате». В МВД рассказали за кем следят и что могут