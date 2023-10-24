Мэрия обьявила, в каких местах отдыха в Минске установят камеры слежения
Минский исполком опубликовал решение от 5 октября 2023 года №4138, согласно которому в столице расширили список мест, которые будут в обязательном порядке оборудованы камерами слежения.
В документе говорится, что видеокамеры установят на “экологической тропе” в границах ул. Уборевича и ул. Голодеда. Также их оборудуют в зоне отдыха вдоль Чижовского водохранилища.
В документ также попали:
- территория вдоль слепянского канала (в границах ул. Ванеева до ул. Малинина со стороны ул. Горовца).
- Парк в границах ул. Брестская – Казинца – Корженевского;
- Лесопарковая зона в границах ул. Горецкого – Шамякина – Мазурова;
- Водохранилище в границах ул. Тихая и до моста через реку Свислочь.
Ранее Телеграф сообщил, что в пятницу, 25 августа, во время пресс-конференции, Василий Молчан, замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, рассказал о работе системы видеонаблюдения, как она помогает следить за белорусами, совершающими правонарушения.
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А ранее в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала “в новом формате”. По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.
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