Когда в Беларуси наниматель может следить за работниками через камеры? В НЦЗПД рассказали

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Опубликовано: 02.03.2023 11:09 , Обновлено: 02.03.2023

Работодатель может установить видеокамеры на рабочем месте и следить за сотрудниками. В каких случаях это допустимо, а в каких — противозаконно, рассказали в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД).

Как пояснили в ведомстве, наниматель может вести постоянное видеонаблюдение за деятельностью и поведением своих сотрудников только когда этого требуют “специфические обстоятельства”. При этом в центре подчеркивают, что видеоконтроль “не может выступать в качестве единственной цели использования видеонаблюдения”.

В качестве примера оправданного и допустимого использования видеокамер центр защиты персональных данных приводит строительные площадки и травмоопасные производства, где условиями труда опасны и сопряжены с рисками.

Также допускается использовать камеры при работе с материальными ценностями и непрерывным обслуживанием клиентов. Речь в первую очередь идет о кассирах в банках и на торговых объектах.

При отсутствии таких специфических факторов работы использование видеокамер для слежения за работниками в ведомстве называют незаконным. Также запрещено организовывать выборочное видеонаблюдение за отдельно взятым работником и его рабочим местом. В центре подчеркивают, что такое использование видеонаблюдения не соответствует требованиям статьи 4 Закона «О защите персональных данных».