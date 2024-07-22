В Минтруда пояснили, кому из белорусов не возместят деньгами неиспользованный отпуск

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.07.2024 17:27 , Обновлено: 22.07.2024

Как известно, белорусское законодательство предусматривает замену отпуска денежной компенсацией. В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, кто и при каких условиях может получить деньги вместо отпуска, а кто нет.

Согласно ст. 161 Трудового кодекса (ТК) Беларуси, часть трудового отпуска (как основного, так и дополнительного), которая превышает 21 календарный день, можно заменить денежной компенсацией (однако необходимо согласие и работника, и нанимателя).

[info_b]

К дополнительному отпуску относят:

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы,

за ненормированный рабочий день,

за продолжительный стаж работы,

поощрительный отпуск.

[/info_b]

Когда белорусы могут получить от работодателя после увольнения больше денег? В ФПБ назвали условие

Денежную компенсацию может получить работник, который за текущий рабочий год побыл в трудовом отпуске не меньше 21 календарного дня.

Кроме того, заменить отпуск деньгами можно при увольнении и если работника официально отозвали из отпуска и он пробыл там в текущем рабочем году не меньше 14 календарных дней. В случае увольнения сотрудник должен получить полную компенсацию неиспользованного отпуска.

Кто из белорусских студентов не обязан платить налог за летнюю подработку? В МНС ответили, сколько придется остальным

В Минтруда перечислили случаи, когда отпуск нельзя заменить денежной компенсацией:

если отпуск предоставляется авансом,

беременным женщинам,

работникам с инвалидностью,

работникам моложе 18 лет,

тем, кто трудится в зонах радиоактивного загрязнения,

если это дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда либо за особый характер работы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, ждет ли белорусов сокращение рабочей недели до четырех дней и какое влияние на жизнь населения может оказать такая мера.

Глава Минтруда ответила, могут ли белорусам сократить рабочую неделю до 4 дней

Также мы писали, что с 1 июля 2024 года Минтруда своим постановлением увеличило надбавки к зарплатам определенной категории белорусов. К слову, размер доплаты привязан к базовой ставке, поэтому при ее росте будет увеличиваться и сама надбавка.

Минтруда подняло надбавки некоторым белорусам. На сколько вырастут зарплаты с 1 июля?