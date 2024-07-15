Кто из белорусских студентов не обязан платить налог за летнюю подработку? В МНС ответили, сколько придется остальным

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Опубликовано: 15.07.2024 12:27 , Обновлено: 15.07.2024

Летом многие школьники и студенты стремятся не только отдохнуть, но и подработать, получить первый трудовой опыт. В Министерстве по налогам и сборам (МНС) Беларуси рассказали, кто из молодежи освобождается от уплаты налога со своего дохода, а с кого и на какую сумму возьмут отчисление.

В МНС напомнили, что несовершеннолетние белорусы могут заключить трудовой договор с 16 лет (ст. 21 Трудового кодекса (ТК) Беларуси). Можно и с 14, однако потребуется согласие родителей. Зарплата школьников, как и взрослых, облагается подоходным налогом по ставке 13% .

[info_b]К слову, несовершеннолетний может также работать по договору подряда. Если школьнику нет 14 лет, документ заключает его родитель, усыновитель или опекун (ч. 1 ст. 27 Гражданского кодекса (ГК)). А если 14 лет уже исполнилось, то подросток может заключить договор сам, но потребуется согласие родителей (ч. 1 ст. 25 ГК).[/info_b]

Если молодежь трудится в составе студенческих отрядов в Беларуси или странах-участницах СНГ, то с их зарплаты подоходный налог не взимается.

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“Молодым людям важно помнить, что при выплате им денежных средств даже за такую работу, как расклейка объявлений или раздача листовок, необходимо заключить договор с работодателем, а наниматель в свою очередь должен официально оформить таких работников”, - отметили в министерстве, передало агентство БелТА.

В МНС дополнили, что если школьник или студент согласится на неофициальные выплаты, то он рискует не получить зарплату в обещанном размере. К тому же, если трудовые отношения не оформить официально, то у работника не будет юридических оснований для защиты своих прав в суде.

В ведомстве попросили сообщать о фактах выплаты зарплаты в конверте по номеру контакт-центра системы налоговых органов 189 или 8 (017) 229 79 79.

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Какие документы нужны для трудоустройства

В статье 26 ТК прописаны все документы, которые необходимы для заключения трудового договора, в том числе несовершеннолетним:

документ, удостоверяющий личность,

документы воинского учета (для парней старше 16 лет это, как правило, удостоверение призывника),

трудовая книжка, если это не первое трудоустройство,

документ об образовании или документ об обучении (конечно, в случае подростков - при наличии),

страховое свидетельство (если есть),

медсправка о состоянии здоровья.

Кстати, наниматель не имеет права устанавливать предварительное испытание работнику, не достигшему 18 лет (ст. 28 ТК).

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