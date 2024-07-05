Глава Минтруда ответила, могут ли белорусам сократить рабочую неделю до 4 дней

Опубликовано: 05.07.2024 11:34 , Обновлено: 05.07.2024

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, ждет ли белорусов сокращение рабочей недели до четырех дней, какое влияние на жизнь общества может оказать такая мера и сколько часов сверхурочной работы в год предусмотрено нормами.

По словам Павлюченко, “40-часовая рабочая неделя – в принципе, это достаточно проверенный механизм». “Мы этот вопрос обсуждали и рассматривали. Все-таки нужно на него не так однозначно смотреть: много или мало”, - сказала глава ведомства в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Министр задалась вопросом, справится ли работник со своими задачами при сокращении рабочей недели (при этом с сохранением уровня зарплаты и производительности труда). Павлюченко также напомнила, что есть “ряд отраслей, которые нам с вами очень помогают жить”. Речь о сфере услуг, торговли, медицине, общественном транспорте, образовании.

“Если мы говорим, что у нас сокращается рабочая неделя для всех, в том числе и для этих категорий работающих, то здесь мы должны понимать, что это либо сокращение предоставления этих услуг, либо расширение количества работников. Мое мнение: у нас достаточно гибко в правовом поле обозначен этот вопрос: до 40 часов в неделю”, - отметила глава Минтруда.

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Кроме того, она напомнила, что белорусы могут сверхурочно работать до 180 часов в год и до 12 выходных дней также ежегодно.

[info_b]Согласно Трудовому кодексу, сверхурочной считается работа, которую выполняет сотрудник по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы (сменности).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Греции с 1 июля 2024 года решили ввести шестидневную рабочую неделю, то есть на 48 часов. Мера касается отдельных производственно-промышленных предприятий и компаний, которые оказывают услуги круглосуточно.

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Также Telegraf.news проводил опрос на портале Praca.by, в котором спрашивал белорусов об их отношении к четырехдневной рабочей неделе, плюсах и минусах перехода на нее и не только. Так, больше 50% опрошенных (а это свыше 5,5 тыс. человек) отметили, что четырехдневка - это хорошая идея как для компании, так и для сотрудников.

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