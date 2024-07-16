Когда белорусы могут получить от работодателя после увольнения больше денег? В ФПБ назвали условие

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Опубликовано: 16.07.2024 13:02 , Обновлено: 16.07.2024

Наниматель не рассчитался по зарплате в день увольнения с белорусом, работавшим в агропромышленном комплексе в Брагинском районе Гомельской области. Как решили проблему и на какие выплаты в таком случае может рассчитывать бывший работник, рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Как сообщил портал 1prof.by, белорусу пришлось уволиться с предприятия по состоянию здоровья после получения II группы инвалидности. В день увольнения расчет по зарплате с ним так и не произвели, поэтому он обратился за помощью в профсоюз.

«Счета были арестованы, поэтому не смогли рассчитать работника. Сегодня поступят деньги, и все выплатим», – заверил директор предприятия.

Профсоюзный специалист пояснила, что, согласно ст. 77 Трудового кодекса (ТК) Беларуси, при увольнении работника наниматель обязан перечислить все причитающиеся ему выплаты не позже дня увольнения. Если же в этот день сотрудник не работал, то окончательный расчет должен быть произведен не позже следующего дня после предъявления работником требования о расчете.

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При этом арест на денежных средствах работодателя - это не уважительная причина для невыплаты расчета работнику в установленные законодательством сроки, подчеркнули в профсоюзе.

А согласно ст. 78 ТК, при невыплате работнику положенных сумм в день увольнения он имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день задержки окончательного расчета, в случае невыплаты части суммы – пропорционально неполученным при расчете деньгам.

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