В Минтруда назвали 4 периода, которые не засчитают белорусам в страховой стаж при назначении пенсии

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Опубликовано: 06.09.2024 21:51 , Обновлено: 06.09.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси перечислили четыре периода, которые не включаются в страховой стаж при назначении трудовой пенсии по возрасту.

В ведомстве напомнили, что для назначения трудовой пенсии по возрасту нужен страховой стаж, который определяется количеством месяцев уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). В 2024 году страховой стаж составляет 19 лет 6 месяцев , в 2025-м и далее - 20 лет .

Как рассказали в Минтруда, в страховой стаж включаются периоды работы, предпринимательской, творческой и другой деятельности, на протяжении которых вносились взносы в ФСЗН. А вот что не входит в страховой стаж:

период военной службы (за исключением срочной военной службы после 1 января 2020 года), учебы на дневном отделении учреждения образования, ухода за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами, за инвалидами 1-й группы и за гражданами, которые достигли 80 лет, также период получения пособия по безработице.

В то же время, продолжили в Минтруда, эти периоды учитываются при определении общего стажа, по которому определяется размер пенсии (чем длиннее общий стаж, тем выше пенсия). При этом зачтут максимум 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Могут ли белорусам не продлить контракт на работе, если до пенсии — меньше 2 лет? Адвокаты ответили

[info_b]Подробно о том, что включается в общий стаж при назначении трудовой пенсии, можно прочитать в статье 51 закона Беларуси “О пенсионном обеспечении”.[/info_b]

Что белорусам стоит знать о пенсии

Ранее Telegraf.news рассказывал, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию. Такая льгота предусмотрена для представителей определенных профессий, матерей пятерых и более детей и не только.

Право на раннюю пенсию имеют женщины-ткачи, работники сельского хозяйства, водители городского пассажирского транспорта, геологи, работники авиации, педагоги, медики, артисты, спортсмены и не только, рассказали в Минтруда.

Педагоги, медики и не только. В Минтруда перечислили, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию

Также мы писали, что в Гродненском райисполкоме ответили, увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации.

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Кроме того, мы сообщали, что в конце августа Министерство связи и информатизации и Минтруда Беларуси изменили действующую инструкцию о порядке выплаты пенсий, пособий и других соцвыплат. Теперь, чтобы получить положенную по закону выплату, некоторым белорусам придется брать дополнительную справку, а другие пенсионеры и льготники смогут получить свои выплаты досрочно.

Минсвязи и Минтруда изменили условия выплаты пенсий для некоторых белорусов. Кому придётся брать допсправку?