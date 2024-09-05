Могут ли белорусам не продлить контракт на работе, если до пенсии - меньше 2 лет? Адвокаты ответили

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Опубликовано: 05.09.2024 21:38 , Обновлено: 05.09.2024

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) ответили, имеет ли право наниматель не продлить контракт с работником, которому до выхода на пенсию осталось меньше двух лет.

Как пояснили адвокаты, работодатель с согласия сотрудника обязан продлить срок действия контракта с ним или же заключить новый контракт, если этому работнику до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не больше двух лет.

При этом, как отметили в БРКА, такой сотрудник должен быть “добросовестно работающим и не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины”. Контракт должен быть продлен (или заключен новый) минимум до срока, когда работник достигнет пенсионного возраста.

[info_b]Напомним, в 2024 году для женщин общеустановленный пенсионный возраст составляет 58 лет, а для мужчин - 63 года.[/info_b]

Что белорусам стоит знать о пенсии

Ранее Telegraf.news рассказывал, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию. Такая льгота предусмотрена для представителей определенных профессий, матерей пятерых и более детей и не только.

Право на раннюю пенсию имеют женщины-ткачи, работники сельского хозяйства, водители городского пассажирского транспорта, геологи, работники авиации, педагоги, медики, артисты, спортсмены и не только, рассказали в Минтруда.

Педагоги, медики и не только. В Минтруда перечислили, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию

Также мы писали, что в Гродненском райисполкоме ответили, увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации.

Увеличат ли пенсию, если белорус проработал в одном месте более 10 лет? Чиновники ответили