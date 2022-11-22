В Минске начали снимать рекламу "Вкусно и точка"

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Опубликовано: 22.11.2022 19:45 , Обновлено: 22.11.2022

Жители Минска заметили, что в городе стали снимать рекламные билборды с логотипом российской сети быстрого питания "Вкусно и точка", подражающей "Макдональдсу".

Такую сцену заметили на улице Притыцкого около торгового центра «Скала».

Ещё пару дней назад жители Беларуси наблюдали за массовым снятием рекламы и логотипов “Макдональдса”.

Кстати, Александр Лукашенко 18 ноября [link href=“https://telegraf.news/ehkonomika/lukashenko-prikazal-golovchenko-otdat-mesto-makdonaldsa-tolko-belorusam/” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link], что место американской сети фастфуда “Макдональдс” должны занять только белорусы. Напомним, что их хотели заменить российскими кафе-подражателями “Вкусно и точка”.

А депутат нижней палаты парламента Лилия Ананич 21 ноября заявила, что переживают из-за закрытия “Макдональдсов” ее оппоненты, потому что у них с инфоповодами “полный швах”. И утверждала что “в деле МАКа ТОЧКА поставлена”.

В парламенте предложили открыть в Беларуси сеть «Бульбяных» с «сотнями блюд из картошечки»

Ранее Телеграф сообщил, что рестораны быстрого питания «МакДональдс» продолжили работать в Беларуси 22 ноября. Хотя ранее в компании анонсировали закрытие 21 ноября. Что происходит?

«МакДональдс» не закрылся в Беларуси, как обещали с 21 ноября

Сама же российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» завела новый аккаунт в социальной сети Instagram. Казалось бы, ничего необычного. Однако в РФ эта соцсеть запрещена. Оказалось, все ради белорусов. Но как-то быстро закрыла на своей странице комментарии.

Российская «Вкусно — и точка» создала страницу в запрещенном в РФ Instagram