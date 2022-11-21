В парламенте предложили открыть в Беларуси сеть "Бульбяных" с "сотнями блюд из картошечки"

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.11.2022 21:17 , Обновлено: 21.11.2022

Депутат нижней палаты парламента Лилия Ананич 21 ноября заявила, что переживают из-за закрытия "Макдональдсов" ее оппоненты, потому что у них с инфоповодами "полный швах".

“Хотя я лично не ценитель фастфудов и продолжаю питать надежду на развитие в наших городах и поселках сети традиционных белорусских “Бульбяных” — с драниками, клецками, картапляниками, колдунами и еще с сотнями блюд из нашей картошечки”, - заявила она.

Она призвала “глубже посмотреть на тему”. “Ведь культура питания — не только традиционная ценность, но и средство продвижения национального бренда”, - читает Лилия Ананич.

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Ранее Телеграф писал, что хлеб и картошка — практически незаменимые продукты на нашем столе. Они являются распространенными источниками углеводов в большинстве ежедневных приемов пищи. При этом некоторые люди считают их слишком калорийными и бесполезными. А те, кто сидит на диете, вообще стараются не прикасаться к этим продуктам. Но все же немногие могут отказаться сразу и от хлеба, и от картошки. Разбираемся, что вреднее, а что полезнее.

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