Лукашенко приказал Головченко отдать место Макдональдса только белорусам

Опубликовано: 18.11.2022 14:04 , Обновлено: 18.11.2022

Александр Лукашенко 18 ноября заявил, что место американской сети фастфуда "Макдональдс" должны занять только белорусы. Напомним, что их хотели заменить российскими кафе-подражателями "Вкусно и точка".

“Стали ахать и охать: “Ах, “Макдональдс” уходит”. Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место “Макдональдса”, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы”, - заявил Александр Лукашенко, [link href=“https://www.belta.by/president/view/lukashenko-mesto-makdonaldsa-dolzhny-zanjat-belorusskie-proizvoditeli-535523-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Он приказал премьеру Головченко проследить за тем, чтобы именно белорусы заняли нишу “Макдональдса”.

“Роман Александрович, белорусы! Запомните, никто иной мы сами должны делать то, что когда-то делал этот “Макдональдс”, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что МакДональдс в Беларуси сообщил в своих соцсетях, что 21 ноября станет последним днём работы ресторанов американской сети фастфуда в Беларуси. При этом двери кафе закроются уже в 18:00.

На месте американской сети фастфуда владельцы хотели открыть сеть подражателей из России «Вкусно — и точка». Там позиционируют себя в том числе словами «любимый вкус», намекая на сохранение рецептуры американской сети. Также на логотипе «Вкусно и точка» почему-то изображена буква «М». А ещё там полностью копируют рекламу американцев.

21 ноября станет последним днём Макдональдса в Беларуси