Российская «Вкусно — и точка» создала страницу в запрещенном в РФ Instagram

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Опубликовано: 22.11.2022 17:01 , Обновлено: 22.11.2022

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» завела новый аккаунт в социальной сети Instagram. Казалось бы, ничего необычного. Однако в РФ эта соцсеть запрещена. Хотя наверняка создание аккаунта связано с приходом сети в Беларусь вместо американского «МакДональдса». Что там пишут?

Аккаунт в Instagram «Вкусно — и точка Беларусь» завели 11 ноября.

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Напомним, что еще в марте 2022 года Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram. Их внесли в «черный список» Роскомнадзора и заблокировали на территории РФ.

Саму компанию Meta, владеющую соцсетями, признали «экстремистской», а позже и вовсе «террористической».

Россия объявила террористом владеющую Facebook и Instagram компанию Meta

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На 22 ноября на странице «Вкусно и точка» 5 постов, в сумме 343 лайка и 653 подписчика.

Под первой же записью с анонсом «Скоро. Во всех городах Беларуси» — два недовольных комментария. А именно: «Валите подальше!» и «Идите откуда пришли». И еще один с просьбой добавить в меню Биг Мак.

Мы посмотрели реакции пользователей на остальные посты. Реакции примерно такие же: «Вы уже и белорусов травить решили?», «Минус клиент», «Верните McDonalds!», «Уходите, мак был лучшим!», «Судя по комментариям, Вас точно ждет «Успех» и так далее.

Хороших реакций заметно меньше. Это «урааааа», «Объясните, как было придумано название вашей торговой сети», а также пару позитивных смайликов.

Кстати, на момент написания новости «Вкусно и точка» запретила пользователям оставлять комментарии.

Ранее Телеграф писал, что рестораны быстрого питания «МакДональдс» продолжили работать в Беларуси 22 ноября. Хотя ранее в компании анонсировали закрытие 21 ноября. Что происходит?

«МакДональдс» не закрылся в Беларуси, как обещали с 21 ноября

Позже Realt со ссылкой на источник написал, что «Вкусно — и точка» просто не успели открыться в заявленный срок. Мол, они не ожидали, что на практике это будет сложно. К тому же, говорят, они не успели сделать вывески, а открываться без вывесок — так себе вариант.

Новость Телеграф