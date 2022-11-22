«МакДональдс» не закрылся в Беларуси, как обещали с 21 ноября

Опубликовано: 22.11.2022 10:27 , Обновлено: 22.11.2022

Рестораны быстрого питания «МакДональдс» продолжили работать в Беларуси 22 ноября. Хотя ранее в компании анонсировали закрытие 21 ноября. Что происходит?

Как пишет Office Life, в Минске рестораны работают, например, на проспекте Независимости, 23, а также на площади Бангалор. Там подчеркнули, что «сегодня они еще точно «МакДональдс».

Кроме того, пишут СМИ, сеть фастфудов вернула вывески, которые сняли несколько дней назад.

При этом, приложение «МакДональдс» уже не работает.

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Сколько еще проработают рестораны — неизвестно. Ранее Телеграф писал, что 22 ноября на их месте должны открыться российские «Вкусно — и точка». Однако Александр Лукашенко 18 ноября заявил, что место американской сети фастфуда «Макдональдс» должны занять только белорусы.

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Кстати, вечером 21 ноября многие белорусы пришли в «МакДональдс» попрощаться. Там звучали ностальгические истории: люди обсуждали открытие двадцатипятилетней давности и истории из детства, связанные с этим фастфудом.

Новость Телеграф

К слову, депутат нижней палаты парламента Лилия Ананич 21 ноября заявила, что переживают из-за закрытия «Макдональдсов» ее оппоненты, потому что у них с инфоповодами «полный швах».

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