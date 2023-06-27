"Перекантоватьcя" - Пригожин прилетел в Беларусь

Опубликовано: 27.06.2023 16:56 , Обновлено: 27.06.2023

Александр Лукашенко 27 июня заявил, что глава ЧВК "Вагнер" прилетел в Беларусь. По его словам, он дал тому некие гарантии безопасности и намерен их соблюдать.

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (ЧВК Вагнера - Ред.) счет», — заявил Лукашенко.

По его словам, прибытию Пригожина особенно рад министр обороны Беларуси Виктор Хренин, который считает, что члены ЧВК “Вагнер” не помешали бы белорусской армии. В ответ на это Лукашенко посоветовал министру самому поговорить с главой ЧВК на этот счёт.

Прибыл ли в Беларусь Евгений Пригожин один, или с группой (какой численности?) наемников, Лукашенко не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что Лукашенко рассказал Хренину, зачем нужны наемники ЧВК “Вагнер” в Беларуси: «Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно».

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