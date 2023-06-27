«Бояться их нечего» - Лукашенко рассказал, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Беларуси

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Опубликовано: 27.06.2023 15:13 , Обновлено: 27.06.2023

Александр Лукашенко провел 27 июня встречу с министром обороны Виктором Хрениным. Во время беседы Лукашенко рассказал, что будет делать ЧВК «Вангер» в Беларуси.

Лукашенко отметил, что «сейчас много разговоров и болтовни: “Вагнер, Вагнер, Вагнер”». По его словам, «люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим», передает слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

«Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно».

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Александр Лукашенко вспомнил свой последний разговор с российским президентом: «мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», - добавил Лукашенко и заверил, что «Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», - сказал он.

Кстати, 27 июня Владимир Путин подтвердил, что власти России финансировали Частную военную компанию “Вагнер” из госбюджета. Он заявил, что с мая 2022 по май 2023 года на наёмников потратили 86,262 млрд российских рублей. Как это могло произойти если в РФ частные военные компании запрещены на законодательном уровне, президент РФ не пояснил.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — добавил глава РФ.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Лукашенко распорядился привести армию Беларуси в полную боевую готовность:

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