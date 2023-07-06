«Не имеем возможности» - Песков заявил, что Кремль не знает, где Пригожин

Опубликовано: 06.07.2023 18:18 , Обновлено: 06.07.2023

Кремль не следит за перемещениями Евгения Пригожина, заявил 6 июля Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

«Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать», — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Александра Лукашенко, который заявил, что Пригожина в Беларуси нет.

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Отвечая на вопрос, был ли отъезд Пригожина в Беларусь одним из условий прекращения вооруженного мятежа, Песков сказал: «Об этом шла речь, вы знаете, что об этом и мы говорили, об этом говорил и Александр Григорьевич [Лукашенко] тоже».

На другой вопрос, принято ли решение о том, где будет находиться Пригожин, представитель Кремля ответил: «Я оставлю это без комментариев. Верну вас в 24 июня. Вы помните достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича. Мы тоже делали заявление. Вот это все сохраняет, собственно, свою актуальность. Чего-то нового мне нечего добавить по этой теме».

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Напомним, после военного мятежа 23-24 июня основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, в Кремле сообщили, что он «уйдет в Беларусь». Об этом Пригожин договорился с Лукашенко по итогам переговоров. Часть подразделений ЧВК смогут переместиться в Беларусь вслед за Пригожиным, говорил тогда Владимир Путин.

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Лукашенко рассказал, где Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Александр Лукашенко 6 июля рассказал, где находится основатель ЧВК “Вагнер” и его наёмники, которым он ранее пообещал временное размещение в Беларуси.

Отвечая на вопрос, где сейчас находятся бойцы «Вагнера», Лукашенко подчеркнул, что «это компания российская, поэтому вопрос явно не ко мне». Тем не менее, он озвучил информацию, что «вагнеровцы» находятся в «постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление». «Насколько я на сегодняшнее утро информирован».

Высказался он и относительно местонахождения Пригожина:

Лукашенко рассказал, где сейчас Пригожин и ЧВК «Вагнер»