В Минлесхозе объявили двухнедельные полевые рейды по Беларуси в усиленном режиме. Какие штрафы?

Опубликовано: 23.12.2024 07:47 , Обновлено: 23.12.2024

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира перешла на усиленный вариант несения службы и в ближайшие две недели будет работать без выходных. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства Беларуси.

В усиленный режим работы инспекторов перевели на время зимних праздников - до 7 января .

Как пояснили в ведомстве, ближайшие две недели сотрудники гослесохраны планируют проводить “полевые и информационно-разьяснительные мероприятия”, то есть следить за тем, чтобы в лесах не проводилась незаконная рубка, в том числе, елей и сосен под Новый год.

Ранее о переводе на усиленный режим работы перевели сотрудников Минского лесхоза. Там сообщили, что он предусматривает в том числе рейды по зеленому фонду и дежурство возле автодорог.

[info_b]Напомним, согласно ч. 1 ст. 16.17 КоАП Беларуси, за незаконную рубку деревьев в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах белорусы могут получить штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 рублей). За ёлку, срубленную в эксплуатационных лесах максимальный штраф для физлица составит 20 базовых (до 800 рублей).[/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что купить живую ёлку можно на традиционных ёлочных базарах, которые к 22 декабря открылись по всей стране. Найти ближайшую торговую точку, где лесхозы продают живые ели. сосны, пихты, можно по карте Национального кадастрового агентства, которую можно посмотреть по ссылке.

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Кстати, белорусам следует учесть, что поплатиться штрафом за незаконно срубленную в лесу ёлку можно не только попавшись на глаза инспекторов гослесохраны, которые сейчас устраивают рейды по лесам. Не меньше вероятность попасть и в объектив фотоловушек, которые установлены Минлесхозом практически повсеместно.

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