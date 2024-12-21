От 15 до 5600 рублей. Что обойдётся белорусам дешевле — живая ёлка, искусственная или б/у?

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Опубликовано: 21.12.2024 14:46 , Обновлено: 21.12.2024

Белорусы делятся на два типа: одни из года в год идут на ёлочный базар, чтобы купить живое дерево, а другие, наоборот, предпочитают искусственное. Плюсов и минусов у обоих вариантов много, однако что по цене? Посмотрели, какие варианты предлагают популярные маркетплейсы, что творится на ёлочных базарах и за сколько можно купить пластиковую красавицу с пометкой "б/у".

Конечно, многое зависит от личных предпочтений. Однако мы, пожалуй, начнём с искусственных. В этой сфере сезон начинается уже с середины ноября: заходишь в гипермаркет, а там — целый ряд елей. Тут тебе и зелёные, и белые, и заснеженные — выбирай не хочу. Цены, как всегда, зависят от дизайна и высоты дерева. Немаловажную роль играет и то, из чего оно сделано.

Где купить искусственную ёлку до 21 рубля?

Так, на сайте белорусского Интернет-магазина 21vek.by самая дешёвая ёлочка представляла собой скорее саженец высотой всего 40 сантиметров за символическую цену в 21 рубль (здесь и далее стоимость приводится по состоянию на 20 декабря). Впрочем, это достаточно неплохой вариант для тех, у кого мало свободного пространства в квартире. Сделана она из пластика и ПВХ, цвет — зелёный.

Ёлка (40 сантиметров). Цена — 21 рубль. Магазин — 21vek.by

Тем временем на российском маркетплейсе Wildberries мы нашли предложение ещё дешевле. Зелёная сосна с белым напылением на кончиках стоит всего 10 белорусских рублей. В описании сказано, что высота бюджетного деревца составляет 35 сантиметров, что на 5 меньше, чем в предыдущем варианте.

К слову, у продавца есть такая же модель, но с большим количеством веток — 16. За этот экземпляр придётся отдать уже 15 белорусских рублей. Однако и высота более внушительная — 60 сантиметров, что почти в два раза превышает “рост” предыдущей модели.

Ёлки (35 и 60 сантиметров). Цена — 10 и 15 рублей. Магазин — Wildberries

На другом популярном маркетплейсе — Ozon — мы также нашли бюджетное вечнозелёное деревце. Так, за 60 сантиметров новогоднего настроения придётся отдать 15 белорусских рублей. В описании сказано, что страна-производитель — Китай, и… всё. Зато на фотографиях видно, что ёлка не просто зелёная, а с белым напылением на кончиках, что смотрится красиво.

Ёлка (60 сантиметров). Цена — 15 рублей. Магазин — Ozon

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Сколько придётся отдать за ёлку повыше?

Мы изучили, какие варианты предлагают те же маркетплейсы на случай, если хочется ёлку чуть повыше: например, от 1 до 2 метров. Так, на сайте 21vek.by такие модели были представлены в ценовом диапазоне от 36 до 1260 рублей. Да, разбежка немаленькая, но напомним: многое зависит от материала и типа крепления. Предлагаем посмотреть на некоторые из них.

На Wildberries новогодние красавицы от 1 до 2 метров можно найти от 27 до 5657 рублей . Не смогли пройти мимо и посмотрели на самый дорогостоящий вариант: по словам продавца, ёлка сделана “с использованием передовых технологий”, а это, в свою очередь, помогает ей “каждый год выглядеть как новой”. Что ж, как говорится, “что-то на богатом”. Для рядовых белорусов предлагаем взглянуть на варианты подешевле.

Тем временем на российском маркетплейсе Ozon зелёные красавицы из пластика высотой от 1 до 2 метров обойдутся в 18-3884 белорусских рубля. Опять же, ёлка из рубрики “дорого-богато”, по словам продавца, сделана из литой хвои в Бельгии, а каждая иголочка “отлита из качественной плотной резины по лекалам, снятым с натуральных ветвей”. Мы же снова предлагаем взглянуть на ассортимент подешевле.

[info_b] За что такие деньги? Если говорить о самых дорогих экземплярах, цены на которые доходят до 5656 рублей, они называются литыми. Дело в том, что это — самые правдоподобные ёлки, которые даже Санта Клаус от живых не отличит. Столь естественный результат достигается за счёт технологии производства: каждую ветку отливают отдельно и лишь потом собирают в единую конструкцию. Срок службы такого дерева — не менее 10 лет.[/info_b]

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Почём живые ёлки в 2024 году?

Как бы хороша и практична не была искусственная ёлка, аромат Нового года она не создаст. Отчасти именно по этой причине белорусы из года в год выстраиваются в очереди, чтобы принести домой настоящую лесную красавицу. К слову, цены на ёлочных базарах зависят от высоты дерева и региона, в котором организована торговля. Как и всегда, дороже всего атрибут праздника обойдётся в столице.

Минск

До 1 метра — 20,70 рублей,

от 1 до 2 метров — 29 рублей,

от 2 до 3 метров — 36,20 рублей,

от 3 до 4 метров – 105,50 рублей,

ели в кадках — от 38,20 рублей.

Гродно

До 1 метра — 13,40 рублей,

от 1 до 2 метров — 18,60 рублей,

от 2 до 3 метров — 31 рубль,

от 3 до 4 метров – 44,50 рублей,

ели в кадках — 36 рублей,

новогодний букет — 3,10 рубля,

букет на подставке — 6,20 рублей.

Брест

До 1 метра — 9,50 рублей,

от 1 до 2 метров — 12 рублей,

от 2 до 3 метров — 14 рублей,

ели в кадках — 34 рубля (до 1 метра) и 45 рублей (до 2 метров),

новогодний букет – 5 рублей.

Витебск

До 1 метра — 12,50 рублей,

от 1 до 2 метров — 15,80 рублей,

от 2 до 3 метров — 22,90 рубля,

от 3 до 4 метров – 37,70 рублей,

от 4 до 5 метров — 49,30 рублей,

ели в кадках — 38,30 (до 1 метра), 48,30 (до 1,5 метров) и 54,80 (до 2 метров).

Могилёв

До 1 метра — 8,50 рублей,

от 1 до 2 метров — 11,20 рублей,

от 2 до 3 метров — 23,50 рубля,

от 3 до 4 метров – 32,50 рублей,

от 4 до 5 метров — 39 рублей,

новогодний букет — 4,60 рубля,

ели в кадках — 12 рублей (до 50 сантиметров) и 18 рублей (до 1 метра).

Гомель

До 1 метра — 11,90 рублей,

от 1 до 2 метров — 13,90 рублей,

от 2 до 3 метров — 19,30 рублей,

новогодний букет — 5,20 рублей,

дерево на подставке — 30 рублей.

Этот копеечный способ позволит живой новогодней ёлке простоять до февраля. Что сделать сразу после покупки?

За сколько можно купить б/у?

На популярном сайте по продаже б/у товаров в Беларуси мы отыскали более 1000 предложений, среди которых — ёлки на любой вкус. Некоторые их них продавцы предлагают даром (правда, на качество здесь надеяться не стоит). Тем не менее, среди сотни объявлений можно найти вполне приличные варианты. Ценовая разбежка составляет от 1 до 850 рублей.

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