«Теперь по нужде не сходишь» - В Минлесхозе показали, как работают и кого ловят на фотоловушки в белорусских лесах

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Опубликовано: 23.11.2024 10:10 , Обновлено: 23.11.2024

Сотрудники Министерства лесного хозяйства рассказали и наглядно показали, как инспекторы природоохраны используют "лесных помощников". Так в ведомстве называют фотоловушки, повсеместно установленные в белорусских лесах. Узнали, каких нарушителей вычисляют с их помощью.

В новостном TikTok аккаунте Смолевичского района smolevood сотрудник Минлесхоза наглядно показал, как инспекторы оперативно получают информацию о правонарушениях в лесах. Всё происходит дистанционно - присутствие инспектора на “месте преступления” вовсе не обязательно.

“Как только фотоловушка делает снимок или видео, она на почту - непосредственно мне на телефон и в лесхоз - приходят файлы”, - пояснил сотрудник. На этих фото и видео помимо собственно снимка человека, попавшегося на фотоловушку, указано точное время и дата.

В объектив, по словам специалиста, попадает всё, что движется - и человек, и транспорт, и животные, а уже сотрудники лесхоза их вручную отслеживают.

В комментариях некоторые зрители выказали предположение, что работать такие ловушки могут только там, где есть стабильная сотовая связь, а также усомнились в том, что камеры могут снимать и ночью. Однако ранее в Минлесхозе поясняли, что в таких устройствах есть карты памяти и, при необходимости, сотрудники лесхозов могут вручную извлекать данные, переписывая их на флеш-носители. Кроме того, во многих камерах есть режим ночной съёмки, так что следят за нарушителями в лесу независимо от времени суток.

Некоторые зрители расценили такие скрытые камеры в лесу как “вторжение в личную жизнь”. Однако, как отметили другие комментаторы, повсеместно там, где вешают фотоловушки, устанавливают и информационные таблички, которые предупреждают о том, что ведётся видеонаблюдение, а заодно и о штрафах, например, за выброс мусора в лесу.

“Теперь по нужде не сходишь” и “с девушкой на природу не сунешься”, - заметили комментаторы.

Фото: Telegraf.news

Кого ловят на фотоловушки?

Как было сказано ранее, попавшись на фотоловушку, можно поплатиться, например, за оставленный в лесу мусор. Согласно статье 16.22 КоАП Беларуси, за это грозит штраф в размере до 10 базовых величин (до 400 рублей сегодня).

Также по фотоловушкам вычисляют тех, кто нарушает запрет на посещение леса в пожароопасный период. По статье 16.21 КоАП РБ за это грозит до 12 базовых величин (то есть до 480 рублей сегодня), а если это спровоцирует пожар и приведёт к уничтожению или повреждению леса или торфяников, то максимальный штраф вырастет до 30 базовых величин (до 1200 рублей сегодня).

“Сезонным” нарушением, за которым сотрудники лесхозов точно начнут пристальнее следить в ближайший месяц - незаконная вырубка деревьев. За нелегально срубленную под Новый год ёлочку, согласно статье 16.17 КоАП РБ, можно поплатиться штрафом от 5 до 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей сегодня).

Впрочем, из леса запрещено вывозить без разрешения не только древесину, но и другие природные ресурсы.

Так, например, на днях Бобруйский лесхоз рассказал, как вычислил с помощью своих “лесных помощников” граждан, которые незаконно вывозили из леса песок.

Фото: Бобруйский лесхоз

“Граждане, желая сэкономить на строительных материалах, становятся “целями” фотоловушек и участниками административных процессов. Так, за последних два месяца при взаимодействии с Бобруйской горрайинспекцией ПРиООС, с помощью камер фото-видео фиксации установлено 4 факта незаконной добычи полезных ископаемых (песка) на территории лесного фонда”, - отчитался лесхоз.

За самовольное пользование недрами по части 3 статьи 16.36 КоАП Беларуси нарушителям грозит от 4 до 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей сегодня). По данным Бобруйского лесхоза, всех нарушителей “привлекли к административной ответственности”, а также обязали возместить вред, причиненный окружающей среде.

Ранее Telegraf.news рассказал, что подобные фотоловушки с недавних пор начали устанавливать не только в белорусских лесах, но и на берегах водоемов. Там они не только следят за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды, но и выполняют дополнительные функции: летом следят за тем, чтобы белорусы не лезли купаться в запрещённых местах, а зимой - чтобы рыбаки не выходили на лёд без спасательных жилетов. В дополнение к фотоловушкам в таких местах правоохранители регулярно устраивают тематические рейды с проверками.

У белорусских рек решили установить фотоловушки и организовать рейды. За что пригрозили штрафом в 1200 BYN?