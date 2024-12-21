Минлесхоз сообщил об отмене начала работы двух ёлочных базаров в столице. Как объяснил?

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Опубликовано: 21.12.2024 17:36 , Обновлено: 23.12.2024

В воскресенье, 22 декабря, в белорусской столице начнут работать ёлочные базары, на которых минчане смогут приобрести живое рождественское дерево. Однако, за день до старта продаж Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) отменило начало работы двух торговых точек в столице, о чём сообщили также в Министерстве лесного хозяйства.

Обновлено В первоначальной версии новости была допущена ошибка и вместо Минского ГПЛХО был упомянут Минский лесхоз, который к указанным торговым точкам отношения не имеет. Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

Изначально планировалось, что Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение привезёт свои ёлочки и сосны в 8 временных точек продаж. Однако, в обновленном списке, опубликованном 21 декабря, фигурирует лишь 6 из них:

ул. Тимирязева, 118 (территория торговой площадки “Лесной домик”),

пр-т Дзержинского, 104 (вблизи ТЦ «Титан»),

Логойский тракт, 52 (территория торговой площадки “Лесной домик”),

ул. Багратиона, 70,

пр-т Дзержинского, 126 (площадка около магазина Prostor),

ул. Леонида Левина, 8 (вблизи ТЦ «Санта»).

Две ранее заявленные точки - по улице Кирова в районе стадиона “Динамо” и улице Барамзиной в микрорайоне Сокол - из списка исключены. В ведомстве заявили, что решили не продавать там новогодние деревья “по объективным причинам”, однако, что это за причины, не уточнили.

Кадастровое агентство собрало адреса елочных базаров Беларуси на одной карте

И если жителям центра города найти альтернативное место, где можно купить главный элемент Рождества и Нового года, не составит большого труда, то жителям Сокола, удалённого от минской кольцевой на 20 километров, это может стать проблемой. Судя по карте Национального кадастрового агентства, которое собрало в одном месте все адреса заявленных ёлочных базаров, проще всего жителям микрорайона будет не добираться до ближайшего ёлочного база в Минске, куда ходит единственный автобусный маршрут, а обратиться в Волмянское лесничество. Оно располагается в деревне Волма (ул. Петровичская, 5а), расположенной недалеко от Сокола.

Согласно информации с официального сайта лесхоза, в этом году там предлагаю ель и сосну по следующим ценам:

до 1 метра - за 11 рублей,

до 2 метров – за 17 рублей,

от 2 до 3 метров – за 20 рублей.

“Эти цифры гораздо ниже штрафов, которые необходимо будет заплатить нелегальным дровосекам”, - отметили в лесхозе.

[info_b]Какие штрафы грозят белорусам за незаконно срубленную ёлку, мы подробно расписали в материале, который можно прочитать по ссылке.[/info_b]

Между тем, в Минлесхозе рассказали, что помимо областных лесхозов в этом году свои новогодние деревья минчанам также планирует предложить Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Там пообещали открыть два ёлочных базара в столице по следующим адресам:

ул. Притыцкого, 146, (ст. м. Каменная горка, выход к магазину «Мартин»),

Парк писателей (территория перед Национальной библиотекой)

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