В Гродно с 22 мая решили отключить горячую воду в центре. А когда в остальной части города?

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Опубликовано: 12.04.2024 15:49 , Обновлено: 12.04.2024

В РУП "Гродноэнерго" определили даты, когда у жителей Принеманья не будет горячей воды. График летних отключений для плановой проверки и ремонта теплосетей к новому отопительному сезону опубликовали на официальном сайте.

Первыми без горячей воды в кранах останутся жители центральной части Гродно и окрестностей проспекта Космонавтов и улицы Захаровой. Здесь отключения запланированы в период с 22 мая по 3 июня.

Второй этап работ запланирован с 12 по 24 июня. Горячая вода будет отсутствовать в микрорайонах “Девятовка”, “Грандичи” и в районах улиц Пролетарская и Щорса.

Третий этап отключения — с 10 по 22 июля – затронет микрорайоны “Форты”, “Переселка” и урочище “Пышки”.

Четвёртый этап продлится с 31 июля по 12 августа в занеманской части Гродно.

А когда на моей улице не будет горячей воды?

Первая зона: с 22 мая по 3 июня 2024 года – часть центра города.

Район улиц: Буденного по 7А по нечетной стороне, 2-36А, по четной стороне, 46, Большая Троицкая, Василька, Виленская 2, 6, Городничанская, Давыда Городенского, Доминиканская, Замковая, Карла Маркса, Карбышева, Калючинская, Кирова, Комсомольская, Ленина, Молодежная, Мопровская, Мостовая, Малая Троицкая, Найдуса, Октябрьская, Ожешко 1-11 по нечетной стороне, Павловского, Парижской Коммуны, Подольная, Стефана Батория, Свердлова, площадь Советская, Советская, Социалистическая, Студенческая, Телеграфная, переулок Телеграфный, Тельмана, Трудовая-1, Урицкого.

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Вторая зона: с 22 мая по 3 июня 2024 года – район улицы Захарова и проспекта Космонавтов.

Улицы: Антонова, Белуша 1, 19, 2-20А по четной стороне, Березовая, Буденного 9, 11, 13, 42, 44, Захарова, Кленовая, Комбайнерская, проспект Космонавтов (кроме 60/3, 74, 74Б, 83), Костюшко 2, 2а, 6, Красноармейская 1, 2а, 3, 5, 7А, 11, 11/1, 11/12, 11/14, 11/15, 11/2, 11/28, 11/53, 11/56, 59А, 59Б, Лидская 1, 3, 3а, 5, Магистральная 6/3, 8, Мулярская, Обухова 7,10,12, Полиграфистов, Пролетарская 6, 6А, 4, 4А, 2, 2А, Пороховая, переулок Пороховой, Щорса 4, 8, вся нечетная сторона.

Третья зона: с 12 по 24 июня 2024 года – микрорайоны “Девятовка”, “Грандичи”, район улиц Менделеева, Щорса, Пролетарской.

Район улиц: Артема, Асфальтная, Белые Росы, Брикеля, Буденного (от 90 и более по четной стороне), Максима Горького 89А, 91А, 2-ой пер.Дзержинского, Дзержинского (от 91 и более по нечетной стороне (кроме 93), от 84 и более по четной стороне), Дубко, Гаспадарчая 4, Глухова, Железнодорожная, пер.Железнодорожный, Заслонова, Курчатова (1, 1А, от 27 и более по нечетной стороне, от 22 и более по четной стороне), Костюшко 5, 33, проспект Космонавтов 60/3, Красноармейская от 61А и более по нечетной стороне, Я.Коласа 1, Лиможа, Магистральная (кроме 6/3, 8), Малыщинская, Валентины Макаровой, Мясницкая 26, Менделеева, пер. Менделеева, Полесский парк, Пролетарская (кроме 6, 6А, 4, 4А, 2, 2А), Озерское шоссе, Обухова 7,10,12, Саяпина, Старомалыщинская, Тавлая, Терешковой (кроме 18, 22/1, 22/2), Тимирязева 1, 1А, 11, 14, 16, 16Б, 22, 27/1, 37, пер. Тимирязева, Щорса (от №24 и более по четной стороне).

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Четвёртая зона: с 10 по 22 июля 2024 года – от Северной мини-ТЭЦ до урочища Пышки, часть центра города, Северная промзона, микрорайоны “Форты”, “Переселка”, “Пушкина”.

Район улиц: Академическая, Белинского, Максима Богдановича, Богуцкого, бульвар Ленинского Комсомола, Болдина, Ботаническая, Буденного (от 48 по 56 по четной стороне, от 23 по 37 по нечетной стороне), Ватутина, Виленская (с 14 и более по четной стороне, вся нечетная сторона), Волковича, Врублевского, Максима Горького 89А, 91А, Гарбарская, пер. Гарбарский, Гаспадарчая 19, 21, 23/2, 23/4, 29, 29/1, 34), Добролюбова, Домбровского, пер. Дзержинского, Дзержинского (по 76 по четной стороне, по 41/2 по нечетной стороне, 93), Друскеникский тупик, Доватора, пер. Доватора, Друскеникская, Заверщизна, Зернова, Калиновского, Комарова, Каложский парк, Коммунальная, Курчатова (по 12 по четной стороне, по 15 по нечетной стороне, кроме 1, 1А), пл. Ленина, Лермонтова, 11 Липеня, Литовская, 1 Мая, Митрополита Филарета, Мицкевича, Мясницкая 28, Новая, Неманская, Островского, Ожешко (от 15 и более по нечетной стороне, четная сторона), Пушкина, Пионерская, Пожарского, Промысловый проезд, Розы Люксембург, Реймонта, пер. Реймонта, Словацкого, Серафимовича, проспект Строителей, Сухомбаева, 17 Сентября, Скрынника 4, Терешковой 18, 22/1, 22/2, Тетки, Тимирязева 8, 10/1, 11, площадь Антония Тызенгауза, Льва Толстого 45, Цегляная, пер. Цегляный, Черняховского, урочище Пышки”.

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Пятая зона: с 31 июля по 12 августа 2024 года – занеманская часть Гродно – микрорайоны “Вишневец”, “Южный”, “Принеманский”, “Ольшанка”, “Колбасино”, “Фолюш”, также Принеманская часть города, ТЭЦ-2 – промзона “Аульс”.

Район улиц: Аульская, переулок Белуша 2-ой, Белуша 20Б, 22, от 37 и более по нечетной стороне, Франтишка Богушевича, Вишневецкая, Вишневая, Великая Ольшанка, Воинов Интернационалистов, Гая, Григоровича, Гаражная, Гонионская, Гагарина, Гданьская, Гоголя, Горновых, Домейко, Дарвина, пер.Дарвина, площадь Декабристов, Декабристов, Железная, пер.Железный, Зана, Индурское шоссе, Индустриальная, Кутузова, Крылова, Красногвардейская, Кабяка, проспект Клецкова, Колбасино, пр.Космонавтов 74, 74Б, 83, Кремко, Владимира Короткевича, Лидская (кроме 1, 3, 3а, 5), Лелевеля, Лизы Чайкиной, Манюшко 1, Мира, Наполеона Орды, Новооктябрьская, Огинского, Отечественная, Объездная, Огородная, Окульная, Победы, пер. Победы, Поповича, пер.Поповича, Пестрака, поселок Понемунь, Понемуньская, Пригородная, пер. Пригородный, Прогулочная, Промысловая, проспект Румлевский, Рогачевского, Репина, Советских Пограничников, Суворова, Сокольская, Сельская 5, Сырокомли 4, Соколовского 24, Садакова, Славинского, Стрелковая, Соломенковская, Соломовой, Скидельское шоссе, Томина, Транспортная, Титова, Щедрина, Фомичева, Фурсенко, Химиков, Центральная, пер.Южный, Южная, проспект Янки Купалы, пос.Фабричный (Волкова, пер.Молодежный, Бажоры, Гродненская, Льва Бакста), микрорайон “Ольшанка”, Фолюш, микрорайон “Фолюш”, в/ч “Фолюш”, Яснопольская.

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