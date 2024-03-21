В ЖКХ Минска объяснили, сколько придётся платить за коммуналку в новостройке, если там никто не прописан

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Опубликовано: 21.03.2024 11:10 , Обновлено: 21.03.2024

Нужно ли платить за коммунальные услуги собственникам квартир в новостройке, пока в ней никто не живет и официально не прописан? Таким вопросом задаются многие белорусы после того, как становятся счастливыми обладателями собственных квадратных метров. В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, по каким тарифам будет начисляться плата за услуги ЖКХ в таких случаях.

Как пояснилиспециалисты в официальном телеграм-канале “Минского городского жилищного хозяйства”, в течение одного месяца с момента передачи квартиры в собственность новому владельцу для квартиры в новостройке по закону могут применяться субсидированные (то есть льготные) тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

После того, как по месту жительства в этой новостройке будут зарегистрированы люди, субсидированные тарифы сохранятся, если все официально прописанные в ней жильцы будут иметь право на льготы по оплате услуг ЖКХ. Если же прописанные жильцы подпадают под одну из категорий так называемых “незанятых в экономике граждан” (“тунеядцев”), то за ЖКУ (техническое обслуживание, горячую воду, газ и отопление) придётся платить по 100%-ным тарифам.

По таким же тарифам, “обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг”, придётся платить и в том случае, если по истечении одного месяца после регистрации прав собственности в новой квартире так никто и не пропишется официально, а также тем, у кого есть во владении и пользовании одно или несколько жилых помещений (или доля в праве общей собственности на жилые помещения), в одном из которых никто не зарегистрирован, пояснили в ЖКХ Минска.

Там напомнили, что за услуги ЖКХ плату необходимо вносить “каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца” - на основании данных, внесённых в официальное извещения.

“Обязанность оплаты коммуналки и расходов на электроэнергию возникает у плательщика, являющегося собственником жилого и (или) нежилого помещения, со дня возникновения права собственности на эти помещения”, - пояснили в организации.

Ранее адвокат Алина Баянова назвала 24 категории граждан, которые исключили из списка тунеядцев и которые могут рассчитывать на субсидирование затрат на оплату коммунальных услуг наравне с теми, кто официально “занят в экономике”.

Адвокат назвала 24 категории белорусов, которые могут не оплачивать коммуналку по 100%-ным тарифам

В свою очередь адвокат специализированной юрконсультации Гродно “ЮрЭксперт” Сергей Ярошевич разъяснил, по каким тарифам должны платить за коммуналку иностранные граждане, постоянно проживающие в Беларуси. В некоторых случаях иностранцев, как и белорусов, могут внести в список “трудоспособных граждан, не занятых в экономике”, так называемым тунеядцам, и, соответственно, обязать платить за услуги ЖКХ по 100%-ным тарифам.

Юристы уточнили, кого из иностранцев зачисляют в тунеядцы в Беларуси