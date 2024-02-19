"У кого больше?" - Белорусы бросились делиться "жировками" в TikTok. С чего вдруг?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.02.2024 09:17 , Обновлено: 19.02.2024

Во второй половине февраля в тренды белорусского сегмента социальной сети TikTok неожиданно вышли отнюдь не развлекательные, а скорее социальные ролики. В них жители разных регионов страны делятся своими счетами за коммунальные услуги, выставленными за январь, после того, как цены на ЖКУ подняли задним числом. Пользователи запустили настоящий челлендж "У кого больше?" и озвучили конкретные суммы из своих жировок, которые существенно "потяжелели" по сравнению с январем.

Так, автор одного из видео показал жировку на 737,72 рубля. Впрочем, оказалось, что почти половину из этой суммы составляет задолженность за прошлый месяц, а чистая сумма за январь составила 408,31 рубль за квартиру площадью 164,2 квадратных метра, в которой прописаны, судя по документу, два человека. Впрочем, именно по этой квитанции можно судить, на сколько выросла оплата за ЖКУ за месяц: в январе автору видео выставили счёт на 316,24 рубля, то есть на 92 рубля меньше. Следовательно, единовременно услуги ЖКХ подорожали почти на 30% .

Челлендж активно поддержали другие пользователи соцсети и огромные суммы в них фигурируют достаточно часто. Причем если в первом ролике такую сумму ещё можно объяснить большой площадью квартиры, то автор другого ролика показала квитанцию на 304,21 рубля за стардартную “двушку” площадью в скромные 48,2 квадрата.

[info_b]Внимание! На видео содержится ненормативная лексика.[/info_b]

В комментариях под видео некоторые разразились праведным гневом:

“Я вам клянусь: коммуналка у меня 267 рублей, зарплата у меня 590 рублей (и это без света, газа, приватизации, интернета, телефона и кредита). За что жить???”, - возмутилась одна из зрительниц.

Автор другого видео, которая также присоединилась к челленджу, обратила внимание на то, что больше всего в квитанциях, которые “просто разрывают ленту TikTok”, подорожала вода.

Однако многие пользователи соцсети под видео отметили, что в целом подорожание не такое критичное, как об этом “кричат некоторые комментаторы”, и называли свою разницу в жировках за два зимних месяца - от 4 до 10 рублей. Некоторые предположили, что резкое подорожание ЖКУ ощутили лишь те, кто живёт в неприватизированном, арендном или съемном жилье, в квартирах, где никто официально не прописан, или там, где один из жильцов признан “тунеядцем”. Для этих категорий белорусов, действительно, предусмотрено полное возмещение затрат на оплату услуг ЖКХ.

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Отметим, что далеко не все поддержавшие челлендж делились своими жировками, чтобы пожаловаться на дороговизну ЖКУ в Беларуси. Некоторые наоборот отмечали, что плата хоть и выросла, но незначительно и, по их мнению, вполне обоснованно с учетом общего роста цен и повышения зарплат работников всех сфер экономики.

Так, жительница Лиды Гродненской области продемонстрировала на видео квитанцию за двухкомнатную квартиру в 53,3 метра квадратных. По её словам, живёт она в квартире одна и в феврале ей выставили счёт в 78,12 рубля, что она посчитала абсолютно нормальной суммой.

“Живём - нечего обижаться - в тепле, в добре. Где вы понабирали, за что вы там платите такие большие суммы? Уму не постижимо!”, - возмутилась автор видео.

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 2 февраля 2024 года подписал указ №41 о повышении части тарифов ЖКУ с 1 января 2024 года. Вторую часть решили повысить с 1 июня этого года. Сообщалось, что коммуналка в среднем вырастет на 13,17%.

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Напомним, что гражданам Беларуси, которые учатся или работают в одной из стран ЕАЭС, а именно в Армении, Казахстане, Кыргызстане или России, нужно подтвердить на родине свой учебный или трудовой статус, чтобы в Беларуси не оказаться в той самой базе тунеядцев, для которых предусмотрено 100%-ное возмещение затрат на предоставление услуг ЖКХ.

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