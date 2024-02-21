Адвокат назвала 24 категории белорусов, которые могут не оплачивать коммуналку по 100%-ным тарифам
Адвокат Алина Баянова назвала 24 категории граждан, которые исключили из списка тунеядцев и которые могут рассчитывать на субсидирование затрат на оплату коммунальных услуг наравне с теми, кто официально "занят в экономике".
Перечень лиц, которых признают “тунеядцами” и требуют от них 100%-ного возмещения затрат на ЖКУ (горячую воду, газ и отопление), скорректировали постановлением Совмина №53 от 25 января. Как рассказала в интервью бобруйскому интернет-порталу bobr.by Баянов, теперь этот перечень включает себя следующие категории белорусов:
- Те, кто работает по трудовому договору, контракту, на условиях членства в производственном кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве как в самой Беларуси, так и в странах ЕАЭС (то есть в Армении, России, Казахстане, Кыргызсстане). В список тунеядцев таких граждан не будут включать до тех пор, пока они официально работают и ещё 3-6 месяца после увольнения (в зависимости от оснований увольнения).
- Индивидуальные предприниматели, но только при условии уплаты с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, подоходного налога с физических лиц или единого налога с индивидуальных предпринимателей (если ИП имеет основания для освобождения от уплаты этих налогов, это условие не является обязательным).
- Те, кто работает по договорам подряда или прочим гражданско-правовым договорам, но только в тех случаях, если человек получает вознаграждения по такому договору.
- Плательщики единого налога с ИП и иных физлиц.
- Плательщики налога на профессиональный доход.
- Военнослужащие, сотрудники военизированной организации, резервисты во время прохождения занятий и учебных сборов, являющиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов, проходящие альтернативную службу.
- Супруги военных, которые не смогут найти работу по месту службы своего супруга.
- Адвокаты и нотариусы.
- Те, кто оказывает услуги в сфере агроэкотуризма.
- Ремесленники, которые оплачивают сбор за свою деятельность.
- Собственники имущества (учредители, участники) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ.
- Творческие работники в случае, если их статус подтверждается творческим союзом, членом которого является человек, или профессиональным сертификатом творческого работника.
- Священнослужители, церковнослужители религиозной организации любой конфессии, члены монастырей монашеских общин, ученики духовных учебных заведений.
- Те, кто производит продукцию растениеводства и животноводства на принадлежащем им или членам их семьи земельном участке. При этом с 1 марта эта категория граждан обязана фактически проживать в Беларуси суммарно 30 и более календарных дней в квартале и быть зарегистрированным по месту жительства на территориях Беларуси, определенных решениями облисполкомов и Мингорисполкома.
- Безработные, зарегистрированные в центре занятости или проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы по направлению органа по труду, занятости и соцзащите, причем только в том случае, если за ними не было замечено нарушений обязанностей в области занятости населения.
- Учащиеся дневной формы, причем как в учебных заведениях в самой Беларуси, так и в странах ЕАЭС, а также те, кто получает образование на дому (за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых на обучающих курсах или в рамках образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности).
- Члены совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, но лишь в случае, если человек получает вознаграждение за свою деятельность.
- Мать, отец, опекун, ребенка-инвалида до 18 лет, а также матери воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, троих и более несовершеннолетних детей. С 1 марта эта категория граждан обязана фактически проживать в Беларуси, а за границу выезжать лишь на лечение или оздоровление.
- Те, кто включен в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта.
- Спортсмены-учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений.
- Те, кто работает за границей и официально делает страховые взносы в ФСЗН.
- Те, кто получает доходы от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, машино-мест, но лишьв случае, если человек за это платить подоходный налог.
- Беременные, находящиеся под медицинским наблюдением (в период беременности и родов).
- Инвалиды.
Отметим, что сведения о не занятых в экономике госорганы собирают из разных источников. В частности, с 1 февраля 2024 года МВД Беларусь начало получать данные от своих российских коллег, а также согласовывать списки потенциальных кандидатов на попадание в базу тунеядцев с Госпогранкомитетом, чтобы вычислять тех, кто фактически находятся за пределами Беларуси более 30 календарных дней.
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