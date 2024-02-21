Адвокат назвала 24 категории белорусов, которые могут не оплачивать коммуналку по 100%-ным тарифам

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Опубликовано: 21.02.2024 08:15 , Обновлено: 04.03.2024

Адвокат Алина Баянова назвала 24 категории граждан, которые исключили из списка тунеядцев и которые могут рассчитывать на субсидирование затрат на оплату коммунальных услуг наравне с теми, кто официально "занят в экономике".

Перечень лиц, которых признают “тунеядцами” и требуют от них 100%-ного возмещения затрат на ЖКУ (горячую воду, газ и отопление), скорректировали постановлением Совмина №53 от 25 января. Как рассказала в интервью бобруйскому интернет-порталу bobr.by Баянов, теперь этот перечень включает себя следующие категории белорусов:

Те, кто работает по трудовому договору, контракту, на условиях членства в производственном кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве как в самой Беларуси, так и в странах ЕАЭС (то есть в Армении, России, Казахстане, Кыргызсстане). В список тунеядцев таких граждан не будут включать до тех пор, пока они официально работают и ещё 3-6 месяца после увольнения (в зависимости от оснований увольнения). Индивидуальные предприниматели, но только при условии уплаты с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, подоходного налога с физических лиц или единого налога с индивидуальных предпринимателей (если ИП имеет основания для освобождения от уплаты этих налогов, это условие не является обязательным). Те, кто работает по договорам подряда или прочим гражданско-правовым договорам, но только в тех случаях, если человек получает вознаграждения по такому договору. Плательщики единого налога с ИП и иных физлиц. Плательщики налога на профессиональный доход. Военнослужащие, сотрудники военизированной организации, резервисты во время прохождения занятий и учебных сборов, являющиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов, проходящие альтернативную службу. Супруги военных, которые не смогут найти работу по месту службы своего супруга. Адвокаты и нотариусы. Те, кто оказывает услуги в сфере агроэкотуризма. Ремесленники, которые оплачивают сбор за свою деятельность. Собственники имущества (учредители, участники) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. Творческие работники в случае, если их статус подтверждается творческим союзом, членом которого является человек, или профессиональным сертификатом творческого работника. Священнослужители, церковнослужители религиозной организации любой конфессии, члены монастырей монашеских общин, ученики духовных учебных заведений. Те, кто производит продукцию растениеводства и животноводства на принадлежащем им или членам их семьи земельном участке. При этом с 1 марта эта категория граждан обязана фактически проживать в Беларуси суммарно 30 и более календарных дней в квартале и быть зарегистрированным по месту жительства на территориях Беларуси, определенных решениями облисполкомов и Мингорисполкома. Безработные, зарегистрированные в центре занятости или проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы по направлению органа по труду, занятости и соцзащите, причем только в том случае, если за ними не было замечено нарушений обязанностей в области занятости населения. Учащиеся дневной формы, причем как в учебных заведениях в самой Беларуси, так и в странах ЕАЭС, а также те, кто получает образование на дому (за исключением дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образования взрослых на обучающих курсах или в рамках образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности). Члены совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, но лишь в случае, если человек получает вознаграждение за свою деятельность. Мать, отец, опекун, ребенка-инвалида до 18 лет, а также матери воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, троих и более несовершеннолетних детей. С 1 марта эта категория граждан обязана фактически проживать в Беларуси, а за границу выезжать лишь на лечение или оздоровление. Те, кто включен в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. Спортсмены-учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений. Те, кто работает за границей и официально делает страховые взносы в ФСЗН. Те, кто получает доходы от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, машино-мест, но лишьв случае, если человек за это платить подоходный налог. Беременные, находящиеся под медицинским наблюдением (в период беременности и родов). Инвалиды.

Отметим, что сведения о не занятых в экономике госорганы собирают из разных источников. В частности, с 1 февраля 2024 года МВД Беларусь начало получать данные от своих российских коллег, а также согласовывать списки потенциальных кандидатов на попадание в базу тунеядцев с Госпогранкомитетом, чтобы вычислять тех, кто фактически находятся за пределами Беларуси более 30 календарных дней.

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