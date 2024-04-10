В Гомеле и Могилёве объявили график сезонных отключений горячей воды. А что по всей Беларуси?

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Опубликовано: 10.04.2024 09:29 , Обновлено: 10.04.2024

Энергетики в двух белорусских регионах - Гомеле и Могилёве - определились с графиком сезонных отключений горячей воды для плановой проверки и ремонта тепловых сетей и их подготовки к отопительному сезону 2024/2025. Некоторые белорусы останутся без горячей воды уже с 15 мая.

Так, раньше других, исходя из уже озвученных графиков, останутся без горячей воды жители нескольких районов Могилёва . По данным РУП “Могилевэнерго”, уже утверждены следующие плановые отключения:

15 - 27 мая : Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, ул. Менжинского, ул. Челюскинцев, ул. Строителей, ул. Космонавтов, проспекта Мира до жилого дома №18;

: Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, ул. Менжинского, ул. Челюскинцев, ул. Строителей, ул. Космонавтов, проспекта Мира до жилого дома №18; 9 - 21 июня : Крупской до жилых домов №62б; 64; 51; 51а; 70, Гришина до жилых домов №72; 74; 76а; 78; 80, Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира до жилого дома №20, микрорайона «Юбилейный»;

: Крупской до жилых домов №62б; 64; 51; 51а; 70, Гришина до жилых домов №72; 74; 76а; 78; 80, Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира до жилого дома №20, микрорайона «Юбилейный»; 8 - 20 июля : б-р Непокоренных; ул. Островского, ул. Симонова, ул. Кутепова, пр-т. Шмидта, пр-т Пушкинский, ул. Алтайская, ул. им. Лизы Чайкиной, пер. Осенний, ул. Габровская, пр-т. Димитрова. пр-т Витебский, ул. Павлова. ул. Сосновая, пер. Южный, ул. Мовчанского, Гомельское шоссе, Славгородское шоссе, пос. «Восход, ул. Фатина, ул. Терёхина, ул. Златоустовского;

: б-р Непокоренных; ул. Островского, ул. Симонова, ул. Кутепова, пр-т. Шмидта, пр-т Пушкинский, ул. Алтайская, ул. им. Лизы Чайкиной, пер. Осенний, ул. Габровская, пр-т. Димитрова. пр-т Витебский, ул. Павлова. ул. Сосновая, пер. Южный, ул. Мовчанского, Гомельское шоссе, Славгородское шоссе, пос. «Восход, ул. Фатина, ул. Терёхина, ул. Златоустовского; 4 - 16 августа : микрорайон «Соломинка» в районе улиц: Крупской до жилых домов №55; 55а; 61; 61а,б,в, Гоголя до жилых домов №59; 61; 63; 65; 67; 70, 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина.

Энергетики предупредили, что сроки плановых испытаний и, соответственно, подачи горячего водоснабжения, могут сместиться, если потребуется устранять выявленные в ходе гидравлических испытаний повреждения на теплотрассах. Об этом энергетики пообещали дополнительно информировать местных жителей.

График плановых отключений озвучили также для жителей Костюковичей , дома которых также запитывают от теплоисточников РУП “Могилевэнерго”. Там горячую воду планируют отключать с 20 по 24 мая и с 12 по 16 сентября .

Согласно решению местного горисполкома, сроки проведения испытаний и ремонтов теплосетей в Гомеле в этом году будет занимать не более двух недель. На данный момент утверждены следующие плановые отключения горячей воды:

с 21 мая по 2 июня - микрорайон “Гомсельмаш”;

с 5 по 17 июня - Центральный район города;

с 19 июня по 1 июля - Новобелицкий район города;

с 10 по 22 июля - Железнодорожный район и часть Центрального района;

с 6 по 18 августа - Советский район.

Точные адреса отключаемых домов гомельские власти пообещали заблаговременно размещать на официальном сайте “Гомельэнерго”.

Свои предварительные сроки отключения горячей воды также озвучили в ЖКХ Слуцка. Там отключения начнутся с 3 июня . Графиком с указанием отключаемых районов и точных сроков опубликовал местный портал SlutskGorod.

Что касается остальных регионов страны, то там пока графики не озвучивали. Однако, как показывает практика прошлых лет, плановые отключения горячей воды начинают ближе к середине мая. Так, в прошлом году раньше всего горячую воду отключили в Могилёве - 10 мая, а в Минске - с 16 мая.

[info_b]Следить за актуальной информацией о плановых отключениях воды жители Минска могут на официальном сайте “Минскэнерго” по ссылке.[/info_b]

В Минске решили с 16 мая отключать горячую воду на 13 дней. Кого оставят без воды первым?

Как сообщал Telegraf.news, в2022 году средний срок планового отключения горячего водоснабжения у столичных потребителей составил 11,03 суток. Такие сроки озвучил директор филиала «Минские тепловые сети» предприятия «Минскэнерго» Олег Жур и пообещал ускорить ремонт до 10 дней.