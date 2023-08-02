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Эксперты обнаружили арбузы, которые могут лишить зрения. На что смотреть белорусам, чтобы не купить?

Эксперты обнаружили арбузы, которые могут лишить зрения. На что смотреть белорусам, чтобы не купить?
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В Европейском союзе в арбузах обнаружили большую концентрацию опасных пестицидов. Съев эту ягоду есть риск сильно навредить своему здоровью. Что нужно знать об этом белорусам?

По информации системы быстрого оповещения для продуктов питания и кормов (RASFF), в арбузах, импортированных в ЕС из Луккоса (северо-запад Марокко), содержатся высокие уровни инсектицида метомила. Его количество в плодах составляло 0,38+/-0,19 мг/кг-ppm, в то время как максимально допустимый предел всего 0,015 мг/кг-ppm, предупредил polskiobserwator.de. Поэтому белорусам лучше воздержаться от покупки арбузов из этой страны.

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[info_b] Метомил – вещество, используемое в качестве пестицида, которое может оказать пагубное влияние на здоровье. Симптомы отравления этим средством: головные боли, головокружение, тошнота, рвота, повышенная потливость, тремор, мышечная слабость и проблемы со зрением. Если человек употребил продукт, загрязненный метомилом, и одновременно пил спиртное, то он подвержен риску серьезных осложнений. Это вещество в сочетании с алкоголем может негативно повлиять на центральную и периферическую нервную систему, а также привести к почечной недостаточности.[/info_b]

Где выращивали опасные арбузы

Большой периметр Луккоса – один из регионов Марокко, характеризующийся интенсивной сельскохозяйственной деятельностью. Там выращиваемые арбузы подвергались большому воздействию пестицидов. Интенсивное использование агрохимикатов привело к увеличению урожайности за счет сокращения вредителей и болезней, вызывающих повреждение продукции и экономические потери. Однако, широкое применение химикатов имеет последствия как для здоровья, так и для окружающей среды.

Европейская служба санитарной инспекции считает инцидент «серьезным» и начала расследование для выяснения обстоятельств и выявления дистрибьюторов арбузов, отметил 1prof.by.

Еще немного про арбузы

Высказался про арбузы и доктор Комаровский. Он рассказал, можно ли есть ранние арбузы и развеял популярные мифы:

«Существует много-много страшилок о ранних арбузах. Вечно нас пугают какими-то нитратами, которых там огромное количество. И что это просто ужасно угрожает нашей жизни», — сказал он.

«Если не собираетесь жарить» — Доктор Комаровский рассказал, можно ли есть ранние арбузы

А в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассказали о том, где и как фермерские хозяйства страны выращивают теплолюбивые арбузы. В ведомстве заявили, что спрос на ягоду у фермеров “огромный”, потому что белорусские арбузы “более сочные и сладкие”, чем привозные:

«Сочнее и слаще привозных» — В Минсельхозпроде рассказали, где в Беларуси начали высаживать арбузы

И пару советов, как кушать эту ягоду: белорусы почему-то выбрасывают арбузные корки, съедая лишь сладкую мякоть, теряя таким образом значительную часть недешевой ягоды. Однако и кожице арбуза есть применение, причем весьма вкусное. Нашли для вас несколько нетривиальных способов использовать в арбузе все: от кожуры до семечек:

Выбрасываете кожуру арбуза? Нашли 5 способов использовать ее на кухне и не только

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