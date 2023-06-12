Выбрасываете кожуру арбуза? Нашли 5 способов использовать ее на кухне и не только

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Опубликовано: 12.06.2023 08:51 , Обновлено: 30.06.2024

В июне цены на арбузы в Беларуси упали до 3-3,5 рублей за килограмм. Это ещё не очень дёшево, но иногда уже можно себе позволить сладкую ягоду. Впрочем, белорусы почему-то выбрасывают арбузные корки, съедая лишь сладкую мякоть, теряя таким образом значительную часть недешевой ягоды. Однако и кожице арбуза есть применение, причем весьма вкусное. Нашли для вас несколько нетривиальных способов использовать в арбузе все: от кожуры до семечек.

Арбузный лимонад

Арбузная корка может стать прекрасным дополнением при приготовлении лимонада с освежающим вкусом. Вы можете нарезать кожуру на более мелкие кусочки и положить ее в кувшин с водой и лимонными дольками. Добавьте немного сахара или заменителя, перемешайте и оставьте на несколько часов в холодильнике. В итоге вы получите напиток, полный витаминов и минералов, который прекрасно утоляет жажду.

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Замена льду для напитков

Арбузные корки можно использовать в качестве полезной и вкусной замены льда для напитков в жаркие дни. Нарежьте корки на более мелкие кусочки и поместите их в морозильную камеру. Когда вам захочется чего-нибудь прохладного, достаньте эти замороженные кусочки и бросьте в напиток, вместо льда.

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Маринад для мяса

Не поверите, но арбузные корки можно использовать для приготовления ароматного маринада для мяса. Просто нарежьте их на мелкие кусочки и добавьте в смесь трав, специй и лимонного сока или уксуса. Такой маринад придаст мясу необычный вкус и нежность. Вы можете попробовать его для маринования как свиной шеи, так и курице или даже креветок.

Арбузное варенье

Если у вас каким-то невероятным образом образовалось много арбузных корок, вы можете приготовить из них вкусное варенье. Нарежьте кожуру небольшими кусочками и варите с сахаром и лимонным соком. Через некоторое время у вас получится густое и сладкое варенье, которое прекрасно сочетается с тостами, блинчиками или десертами.

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В помощь дачникам и огородникам

Если вы не хотите использовать арбузные корки на кухне, можете использовать их как натуральное удобрение для растений. Просто нарежьте кожуру сладкой ягоды на более мелкие кусочки и разложите вокруг растения или добавьте в компост. Арбузная корка богата питательными веществами, такими как калий, который полезен для развития растений

Ранее Телеграф писал, что лето без арбуза — не лето. Сочная, сладкая и освежающая ягода — королева прилавков в любом городе Беларуси в жаркое время. Но все можно испортить, если выбрать арбуз неправильно. Несладкий, почти белый внутри — сколько раз мы все ошибались? Вот вам способ от жителей южных стран. Уж они-то должны разбираться в арбузах, как мы в картошке!

Новость Телеграф

И да, посмотрели на фото к новости? Арбузные корки можно использовать в качестве одежды. Главное подобрать ягоду по размеру.