"Сочнее и слаще привозных" - В Минсельхозпроде рассказали, где в Беларуси начали высаживать арбузы

Опубликовано: 13.06.2023 11:30 , Обновлено: 30.06.2024

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 13 июня рассказали о том, где и как фермерские хозяйства страны выращивают теплолюбивые арбузы. В ведомстве заявили, что спрос на ягоду у фермеров "огромный", потому что белорусские арбузы "более сочные и сладкие", чем привозные.

Как пояснили в Минсельхозпроде, у белорусских фермеров сейчас “важный и ответственный период” - идёт высадка бахчевых из парников в открытый грунт.

Соблюдение технологии, как заявили специалисты ведомства, позволяют получить хороший урожай даже таких теплолюбивых растений, как арбузы. “Территорией бахчевых” в министерстве назвали Гомельскую область, где под арбузы выделены достаточно большие площади, а урожайность достигает 80 тонн с гектара.

Причём выращивают белорусские фермеры арбузы более 30 сортов - с традиционной алой мякотью, с необычной желтой мякотью и даже сорта без семян.

“Вкус белорусской ягоды ничем не уступает привозной, даже наоборот свои арбузы более сочные и сладкие. Поэтому и спрос огромный”, - отметили в ведомстве.

Минсельхозпроде назвали бахчеводство перспективным направление для Беларуси, пояснив, что климат позволяет выращивать эти ягоды, главным образом, в Гомельской области. Об этом ранее заявляли агрометеорологи из Белгидромета, однако, они подчёркивали, что наблюдаемое в последние годы изменение климата в Беларуси и заметное его потепление приводит ещё и к тому, что в южных регионах все чаще отмечаются засухи. Это, по мнению специалистов, может, наоборот, негативно сказаться на развитии сельскохозяйственной отрасли.

Отметим, что ещё раньше, в конце мая, о начале высадки арбузов в открытый грунт объявили отдельных хозяйства Могилевской области. Так, в Кировском районе ОАО “Рассвет имени К.П.Орловского” эту бахчевую культуру выращивает уже четыре года подряд, сообщило агентство БелТА. В этом году использовали семена гибридов голландского производства, засадив ими площадь в пять гектаров.

Рассказывая о технологии выращивания арбузов в Беларуси, местный агроном-овощевод Иван Федотов пояснил, что для хорошего урожая необходима, главным образом, теплая солнечная погода, а вот количество влаги имеет существенного значения. По словам специалиста, мощная корневая система арбуза позволяет растению получать воду даже с большой глубины, поэтому культура не требует дополнительного полива.

В свою очередь завлабораторией технологических исследований Института овощеводства НАН Беларуси Мечислав Степуро в прошлом году рассказывал, что в Беларуси выращивают арбузы уже на протяжении 15 лет. Под посевы, по его словам, отдано более 200 гектаров по всей стране. В частности, в Минской области в прошлом году арбузы выращивали на 25 га, в Могилевской - на 15 га.

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