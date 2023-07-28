Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?

📷 Фото

Опубликовано: 28.07.2023 10:44 , Обновлено: 28.07.2023

Специалисты госстандарта исследовали продукцию российского производителя блинов ООО «Брянская мясная компания» и выявили в ней ряд нарушений, в том числе наличие кишечной палочки.

Речь идет про замороженные блины с творогом с маркировкой «Мираторг». Этот товар попал в список опасной продукции, которую запретили ввозить и продавать на территории Беларуси, сообщил Госстандарт.

В ведомстве рассказали, что эти блины не соответствует требованиям Таможенного союза по показателям безопасности. В частности, в них завышено количество опасных микроорганизмов, недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки.

Продукцию запретили ввозить в Беларусь до тех пор, пока не будут устранены нарушения по ее качеству.

В Беларуси запретили продавать популярные рыбные палочки

Чем опасна кишечная палочка?

Кишечная палочка — это бактерия, присутствующая в кишечнике большинства людей и животных. Однако некоторые ее штаммы могут быть опасными для человека. Если такая бактерия попадет в организм, то может вызвать тяжелое пищевое отравление.

А при несвоевременном лечении можно получить гемолитико-уремический синдром, который ведёт к заболеванию почек. Кроме того, палочка может проникнуть в мочеполовую систему, вызвав развитие острого цистита, вульвовагинита или уретрита.

Ранее Телеграф писал о том, что госстандарт запретил в Беларуси продавать один из видов Tide:

«Не может применяться как моющее средство» — Госстандарт запретил в Беларуси продавать один из видов Tide

Сломают стиралку? Госстандарт запретил в Беларуси три геля для стирки. Какие?