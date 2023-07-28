Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?
Специалисты госстандарта исследовали продукцию российского производителя блинов ООО «Брянская мясная компания» и выявили в ней ряд нарушений, в том числе наличие кишечной палочки.
Речь идет про замороженные блины с творогом с маркировкой «Мираторг». Этот товар попал в список опасной продукции, которую запретили ввозить и продавать на территории Беларуси, сообщил Госстандарт.
В ведомстве рассказали, что эти блины не соответствует требованиям Таможенного союза по показателям безопасности. В частности, в них завышено количество опасных микроорганизмов, недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки.
Продукцию запретили ввозить в Беларусь до тех пор, пока не будут устранены нарушения по ее качеству.
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Чем опасна кишечная палочка?
Кишечная палочка — это бактерия, присутствующая в кишечнике большинства людей и животных. Однако некоторые ее штаммы могут быть опасными для человека. Если такая бактерия попадет в организм, то может вызвать тяжелое пищевое отравление.
А при несвоевременном лечении можно получить гемолитико-уремический синдром, который ведёт к заболеванию почек. Кроме того, палочка может проникнуть в мочеполовую систему, вызвав развитие острого цистита, вульвовагинита или уретрита.
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