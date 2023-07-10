«Если не собираетесь жарить» - Доктор Комаровский рассказал, можно ли есть ранние арбузы

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Опубликовано: 10.07.2023 11:21 , Обновлено: 30.06.2024

Евгений Комаровский опроверг миф о первых арбузах, якобы содержащих много нитратов. Врач назвал это "страшилками" и рассказал, в каком только случае они могут быть опасными.

«Существует много-много страшилок о ранних арбузах. Вечно нас пугают какими-то нитратами, которых там огромное количество. И что это просто ужасно угрожает нашей жизни», - сказал Комаровский.

Доктор отметил, что выращивание арбузов не сильно отличается от выращивания огурцов, помидоров ил кабачков. Он сравнил эти продукты и пояснил, почему следует успокоиться по поводу арбузов. По его словам, концентрация нитратов в арбузе, даже очень высокая, не может навредить здоровью человека.

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«Почему-то нас не пугают ранние огурцы, помидоры, кабачки, а вот арбузов все боятся. Поэтому, во-первых, успокойтесь. Концентрация нитратов, даже очень высокая, не может с вами что-то совершить. Это страшилки», - уверяет Евгений Комаровский.

Он отметил, что нитраты в основном находятся в кожуре арбуза, а в мякоти их практически нет. «А опасные соединения образуются из нитратов при нагревании при высокой температуре. Если вы не собираетесь жарить арбуз, нечего волноваться», — заключил он.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что доктор Комаровский рассказал, как правильно есть мороженое на жаре:

Доктор Комаровский рассказал, как правильно есть мороженое на жаре