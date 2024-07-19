В двух областях Беларуси определились со сроками сбора брусники и клюквы. Как избежать штрафа в 800 рублей?

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Опубликовано: 19.07.2024 07:56 , Обновлено: 19.07.2024

Два региона Беларуси - Минская и Гродненская области - определились со сроками сбора и заготовки брусники и клюквы в 2024 году. Решения местных властей в пятницу, 19 июля, выложили на Национальном правовом интернет-портале. Посмотрели, когда в этих регионах официально можно будет идти в лес за главными осенними ягодами и какие штрафы предусмотрены для тех, кто решит собирать их раньше установленных сроков.

Согласно действующему законодательству, собирать в белорусских лесах бруснику и клюкву можно только в строго определённые сроки. Их ежегодно устанавливают областные исполкомы, причём в разных регионах начало сезона может сильно отличаться: как правило, самый северный регион Беларуси - Витебщина - задерживается примерно на неделю.

Более того, сроки сбора из-за потепления климата ежегодно сдвигаются - в прошлом году сезон традиционно осенних ягод стартовал на целую неделю раньше, чем в 2022 году. В 2024 году он стартует ещё раньше:

для брусники - с 8 августа,

для клюквы - с 4 сентября.

Сроки сбора брусники и клюквы в остальных областях Беларуси пока не определены.

Какие штрафы могут получить белорусы за сбор брусники и клюквы?

За сбор брусники и клюквы раньше указанных сроков, а также за использование запрещенных средств или методов сбора ягод белорусам грозит штраф по статье 16.19 КоАП РБ:

до 20 базовых величин (800 рублей сегодня) — для физических лиц,

до 100 базовых (4 тыс. рублей) — для предпринимателей,

до 500 базовых (20 тыс. рублей) — для юридических лиц.

Напомним, правила сбора лесных ягод в начале этого года несколько изменили, внеся поправки в Лесной кодекс. В частности, ягоды разрешили собирать не только вручную, но и с использованием ручных приспособлений, но при соблюдении определённых условий.

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Также следует помнить об общих запретах на посещение лесных массивов, которые вводит Минлесхоз совместно с местными исполкомами и по согласованию с МЧС.

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[info_b]Следить за тем, в каких районах действуют ограничения или запреты на посещение лесов, можно по интерактивной карте Минлесхоза, которую оперативно обновляют по ссылке.[/info_b]

За посещение леса в период действия запрета можно также схлопотать штраф по статье 16.21 КоАП РБ:

до 12 базовых величин (480 рублей) — за сам факт нахождения в лесу в период действия запрета; до 30 базовых величин (1200 рублей) — за действия, спровоцировавшие пожар и приведшие к уничтожению или повреждению леса или торфяников.

Кроме того, штраф до 10 базовых величин (400 рублей) можно также получить по статье 16.22 КоАП РБ за мусор, брошенный в лесу. При этом не обязательно «быть пойманным за руку» инспектором природоохраны — достаточно попасться в одну из «фотоловушек», которые сотрудники Минлесхоза расставили по всем белорусским лесам.

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