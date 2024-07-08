В НАН Беларуси оценили урожай ягод и грибов летом-2024. В какой области на «четверочку», а каких пообещали «меньше, чем обычно»?

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Опубликовано: 08.07.2024 09:53 , Обновлено: 08.07.2024

Научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук (НАН) Беларуси Игорь Маховик оценили урожайность ягод в этом году и рассказали, на какие грибы в этом сезоне белорусам можно особо не рассчитывать.

На урожай каких ягод могут рассчитывать белорусы в 2024 году?

По пятибалльной шкале оценки нынешний урожай черники в Институте леса НАН Беларуси оценили следующим образом:

4 балла - Гомельская область,

3 балла - Брестская, Минская и Могилевская области,

2 балла - Гродненская область,

1 балл - Витебская область.

Специалисты в интервью порталу sb.by объяснили, что такие ожидания обусловлены тёплой весной, из-за которой вегетационный сезон ягод в лесу начался на две-три недели раньше обычного, где-то даже в первой декаде апреля. Однако, из-за так называемых “возвратных заморозков” на севере Беларуси, когда температура опускалась до 4—5 градусов, цикл цветения, в частности, черники, был нарушен. Негативных последствий не ощутили только те регионы, где ягодник к тому времени отцвел.

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В результате, по словам Маховика, урожай черники и ягод в целом в Беларуси должен выйти на средние значения. Более того, урожай клюквы в 2024 году ожидается больше, поскольку заморозки на неё практически не повлияли из-за более поздних сроков цветения.

Каким будет урожай грибов в 2024 году в Беларуси?

Что касается грибов, в Институте леса НАН Беларуси его спрогнозировали “на среднем уровне”. Однако, некоторых видов, по словам Маховика, вероятнее всего, будет “немного меньше, чем обычно”.

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Так, из-за того, что зимой “наблюдалось обилие осадков”, в низинах скапливалась вода, которая остаётся в отдельных местах и сейчас. Поэтому, по словам специалиста, может быть более скромный урожай белых и подосиновиков.

При этом специалисты из НАН подчеркнули, что “всё зависит от погоды”. Если после жаркого периода, в которых нехватки, судя по началу года, в Беларуси не будет, пройдут обильные дожди, то уже через 10—14 дней “активно пойдут грибы”, пояснили учёные.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусский грибник с 30-летний стажем, сотрудник IT-компании и блогер по совместительству поделился двумя секретами, которые помогут любителям “тихой охоты” не выходить из лесу с пустыми корзинами. Александр Горбацевич утверждает, что даже в сильную засуху ему удаётся находить суперурожайные поляны.

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