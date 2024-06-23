"Профессиональная камера" - В БГУ предупредили абитуриентов о видеозаписи на вступительных экзаменах

Опубликовано: 23.06.2024 13:15 , Обновлено: 23.06.2024

В Белорусском государственном университете (БГУ) сообщили, что при проведении вступительных экзаменов для абитуриентов-"целевиков" в аудиториях будут вести видеозапись, чтобы зафиксировать ответы выпускников.

“Как правило, это будет полноценная профессиональная камера, установленная в аудитории. Не теряйтесь, она не должна отвлекать внимание абитуриента и экзаменационной комиссии от ответа”, - посоветовал первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев.

По его словам, в случае подачи апелляции по результатам испытаний видеозапись может “сыграть большую роль”, то есть послужить доказательством.

Молофеев напомнил, что абитуриентам-”целевикам” необходимо принести в приемную комиссию следующие документы:

целевое направление,

документ об образовании,

характеристика (для выпускников 2024 года),

рекомендация.

Вопросы устного экзамена для целевиков разместили на сайте Министерства образования.

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Как рассказал представитель БГУ газете “СБ. Беларусь сегодня”, в 2024 году будет самый крупный набор по целевым направлениям: вузы примут на тысячу человек больше по сравнению с прошлым годом.

Подача документов в вузы для целевиков в этом году пройдет с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания — с 4 по 10 июля, зачисление — по 12 июля. То есть раньше, чем у остальных абитуриентов.

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“Если они [целевики] не проходят по этой траектории, то успевают принять участие в общем конкурсе в любом вузе, но уже с предъявлением сертификатов ЦЭ и ЦТ”, - пояснил Молофеев.

Он также отметил, что с этого года для целевиков ввели нижний порог среднего балла аттестата или диплома колледжа - не ниже семи баллов.

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