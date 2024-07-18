Ректор раскрыл средний конкурс на бюджет в БГУ в 2024 году. На какой специальности - 19 человек на место?

Опубликовано: 18.07.2024 14:22 , Обновлено: 18.07.2024

Ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Андрей Король подвел предварительные итоги приемной кампании в вузе. В частности, Король рассказал о конкурсе в БГУ, сколько человек зачислят без экзаменов и сколько "стобалльников" принесли свои документы в этот университет.

По словам ректора, конкурс на дневную бюджетную форму составил 1,6 человека на место при плане приема 2519 человек на гражданские специальности (прием документов на военный факультет завершится 19 июля).

[info_b]Для сравнения: в прошлом году конкурс в БГУ на эту форму обучения составил 1,7 человека на место.[/info_b]

Наиболее высокий конкурс - на следующих специальностях:

«графический дизайн и мультимедиадизайн» – 19 человек на место (в прошлом году - 14,8 человек на место),

человек на место (в прошлом году - 14,8 человек на место), «дизайн костюма и текстиля» – 8,5 человека на место,

человека на место, «дизайн предметно-пространственной среды» – 7,6 .

«В БГУ полностью закрыт бюджет. Подано 4008 заявлений, что на 459 больше прошлогоднего показателя», - рассказал Король. Он дополнил, что документы подали 83 победителя международных и республиканских олимпиад (в 2023 году - 79). Их зачислят без экзаменов (без результатов централизованного экзамена (ЦЭ), централизованного тестирования (ЦТ), внутренних испытаний).

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Всего же без экзаменов БГУ примет 428 абитуриентов, это 17% от контрольных цифр приема. Ректор вуза также рассказал, что в этом году 27% от общего числа абитуриентов - медалисты. “И здесь мы видим незначительный, но приятный рост абитуриентов. Всего в этом году подано таких заявлений 1067, в 2023 году – 895”, - озвучил цифры Король.

И еще интересная статистика, которую привела пресс-служба БГУ:

80% абитуриентов имеют в сумме больше 300 баллов (отметим, выпускники поступают на большинство специальностей по формуле “средний балл аттестата + два ЦЭ + одно ЦТ”, то есть максимум можно набрать 400 баллов). комиссии приняли 469 100-балльных сертификатов (больше всего по обществоведению и математике).

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Конкурс на заочной бюджетной форме составил 2,5 человека на место (в 2023 году - 1,4). На 104 места претендуют 258 человек. Конкурс на сокращенный срок обучения - 3,2 человека на место (документы подали 208 человек при плане приема 66).

Подача документов на платную форму обучения в БГУ завершится 1 августа. “И уже по этой линии наблюдается рост проходных баллов”, - дополнил ректор вуза.

Тем временем другие белорусские вузы не смогли закрыть места на бюджетной форме обучения и объявили дополнительный набор. Это Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Белорусский государственный аграрный технический университет.

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