Telegraf.news
ru

Вузы Беларуси объявили дополнительный набор по 8 специальностям. Куда можно поступить без экзаменов?

Вузы Беларуси объявили дополнительный набор по 8 специальностям. Куда можно поступить без экзаменов?
Подпишитесь на Телеграф:

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Полоцкого райисполкома сообщило о дополнительном наборе на бюджетные места в три вуза Беларуси. Речь идёт об обучении на целевой основе по 8 специальностям, куда абитуриенты могут поступить без вступительных испытаний, сертификатов ЦЭ/ ЦТ и собеседований.

Так, дополнительный набор организовали в двух республиканских и одном областном вузе. Поступить без вступительных испытаний, но с обязательной отработкой по окончании можно в:

  • Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию;
  • Витебскую государственную академию ветеринарной медицины;
  • Белорусский государственный аграрный технический университет.

В БГСА набор до 19 июля проводят по следующим специальностям:

  • «Производство продукции животного происхождения»;
  • «Производство продукции растительного происхождения»;
  • «Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции».

Во ВГАВМ абитуриентов готовы принять без экзаменов на специальности:

  • «Производство продукции животного происхождения»;
  • «Ветеринарная медицина».

В БГАТУ на целевой основе абитуриентов примут на такие специальности, как:

  • «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства»;
  • «Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции»;
  • «Технический сервис в АПК».

[info_b]Для заключения договоров на целевую подготовку можно обращаться по адресу: город Полоцк, улица Толстого, 6, каб. 229. Телефоны для справок: 8 (0214) 46-24-74, 46-20-51).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что 12 июля ВУЗы Беларуси начали принимать документы у абитуриентов, поступающих на общих основаниях и претендующих на обучение за бюджетный счёт. Посмотрели, до какого числа продлится основной этап приемной кампании в различных вузах страны и для каких категорий абитуриентов в этом году предусмотрели “дополнительные траектории” поступления.

В белорусских вузах стартовал основной этап приемной кампании. Кому дали «дополнительные траектории» поступления?

Темы: