Вузы Беларуси объявили дополнительный набор по 8 специальностям. Куда можно поступить без экзаменов?
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Полоцкого райисполкома сообщило о дополнительном наборе на бюджетные места в три вуза Беларуси. Речь идёт об обучении на целевой основе по 8 специальностям, куда абитуриенты могут поступить без вступительных испытаний, сертификатов ЦЭ/ ЦТ и собеседований.
Так, дополнительный набор организовали в двух республиканских и одном областном вузе. Поступить без вступительных испытаний, но с обязательной отработкой по окончании можно в:
- Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию;
- Витебскую государственную академию ветеринарной медицины;
- Белорусский государственный аграрный технический университет.
В БГСА набор до 19 июля проводят по следующим специальностям:
- «Производство продукции животного происхождения»;
- «Производство продукции растительного происхождения»;
- «Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции».
Во ВГАВМ абитуриентов готовы принять без экзаменов на специальности:
- «Производство продукции животного происхождения»;
- «Ветеринарная медицина».
В БГАТУ на целевой основе абитуриентов примут на такие специальности, как:
- «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства»;
- «Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции»;
- «Технический сервис в АПК».
[info_b]Для заключения договоров на целевую подготовку можно обращаться по адресу: город Полоцк, улица Толстого, 6, каб. 229. Телефоны для справок: 8 (0214) 46-24-74, 46-20-51).[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что 12 июля ВУЗы Беларуси начали принимать документы у абитуриентов, поступающих на общих основаниях и претендующих на обучение за бюджетный счёт. Посмотрели, до какого числа продлится основной этап приемной кампании в различных вузах страны и для каких категорий абитуриентов в этом году предусмотрели “дополнительные траектории” поступления.
В белорусских вузах стартовал основной этап приемной кампании. Кому дали «дополнительные траектории» поступления?