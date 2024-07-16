Вузы Беларуси объявили дополнительный набор по 8 специальностям. Куда можно поступить без экзаменов?

Опубликовано: 16.07.2024 22:07 , Обновлено: 16.07.2024

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Полоцкого райисполкома сообщило о дополнительном наборе на бюджетные места в три вуза Беларуси. Речь идёт об обучении на целевой основе по 8 специальностям, куда абитуриенты могут поступить без вступительных испытаний, сертификатов ЦЭ/ ЦТ и собеседований.

Так, дополнительный набор организовали в двух республиканских и одном областном вузе. Поступить без вступительных испытаний, но с обязательной отработкой по окончании можно в:

Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию;

Витебскую государственную академию ветеринарной медицины;

Белорусский государственный аграрный технический университет.

В БГСА набор до 19 июля проводят по следующим специальностям:

«Производство продукции животного происхождения»;

«Производство продукции растительного происхождения»;

«Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции».

Во ВГАВМ абитуриентов готовы принять без экзаменов на специальности:

«Производство продукции животного происхождения»;

«Ветеринарная медицина».

В БГАТУ на целевой основе абитуриентов примут на такие специальности, как:

«Энергетическое обеспечение сельского хозяйства»;

«Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции»;

«Технический сервис в АПК».

[info_b]Для заключения договоров на целевую подготовку можно обращаться по адресу: город Полоцк, улица Толстого, 6, каб. 229. Телефоны для справок: 8 (0214) 46-24-74, 46-20-51).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что 12 июля ВУЗы Беларуси начали принимать документы у абитуриентов, поступающих на общих основаниях и претендующих на обучение за бюджетный счёт. Посмотрели, до какого числа продлится основной этап приемной кампании в различных вузах страны и для каких категорий абитуриентов в этом году предусмотрели “дополнительные траектории” поступления.

В белорусских вузах стартовал основной этап приемной кампании. Кому дали «дополнительные траектории» поступления?