«Семь часов ждал!» - В соцсетях показали очереди на подачу документов в белорусские вузы

🎥 Видео

Опубликовано: 13.07.2024 14:30 , Обновлено: 13.07.2024

Белорусы поделились в соцсетях видео огромных очередей, растянувшихся перед зданиями крупных столичных вузов в пятницу, 12 июля. В этот день в стране стартовал основной этап приемной кампании и, как оказалось, тысячи абитуриентов решили не затягивать с подачей документов и попытались сделать это в первый же день. В результате некоторым из них пришлось провести в очереди по семь часов.

По словам самих абитуриентов, желающие подать документы на бюджет на общих основаниях начали собираться у стен вузов с раннего утра пятницы. Отдельные нетерпеливые приходили к 6:00, хотя приёмные комиссии начинают работать с 9:00 и прекращают приём лишь в 18:00, работая без обеда.

Судя по видео в соцсетях, едва ли не километровые очереди выстроились перед Белорусским государственным университетом физической культуры, Белорусским национальным техническим университетом, юридическим факультетом БГУ.

“Семь часов ждал очередь!”, - признался один из абитуриентов под один из видео.

Примечательно, что авторы видео в целом не жаловались на организацию работы приёмной комиссии, отметив, что в вузах дежурили и волонтёры, и медики, а вот в комментариях многие удивились тому, что для подачи документов до сих пор не ввели уже привычную белорусам электронную очередь.

“21 век а электронную подачу не могут сделать?.. Чисто отправить по почте необходимые документы и справки и написать в электронной форме заявление и всё”, - озадаченно прокомментировал один из зрителей в TikTok.

Некоторые, в свою очередь, резонно заметили, что подавать документы в вуз абсолютно беспрепятственно можно до последнего дня и, вполне вероятно, без таких огромных очередей. Объяснить такой ажиотаж в первый день подачи можно лишь тем, что таким образом абитуриенты рассчитывают успеть сориентироваться по будущему конкурсу и при необходимости иметь возможность забрать документы и подать подать их в другой вуз. Судя по ажиотажу, некоторым действительно придётся прибегать к этому манёвру.

“Вот это конкурс будет наверное…” - обеспокоенно заметила одна из зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в пятницу, 12 июля, высшие учебные заведения Беларуси начали принимать документы у абитуриентов, поступающих на общих основаниях и претендующих на обучение за бюджетный счёт. Основной этап приемной кампании в различных вузах страны продлится д о 17 июля . Уже 18 июля пройдут первые внутренние вступительные экзамены, которые завершатся в большинстве вузов 25 июля. Зачисление на бюджет планируют завершить 27 июля. Впрочем, для некоторых категорий абитуриентов в этом году предусмотрели “дополнительные траектории” поступления.

В белорусских вузах стартовал основной этап приемной кампании. Кому дали «дополнительные траектории» поступления?