В БелЖД объяснили, как перевозить животных и велосипеды

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Опубликовано: 20.04.2024 10:58 , Обновлено: 20.04.2024

С приходом тепла многие белорусы устремляются на дачи, и вопросы перевозки ручной ручной клади, животных и детей в поездах приобретают большую актуальность. В БелЖД объяснили, как правильно перевозить велосипеды и что делать, если не успеваешь купить билет в кассе.

Что разрешено брать в ручную кладь в поезде?

Пассажирам разрешено взять с собой мелкую кладь (рюкзак, сумка, зонт и т.д.).

Также можно бесплатно провозить ручную кладь, масса которого не превышает 36 килограммов, а размер по сумме трех измерений не превышает двух метров. В эту категорию входят и велосипеды. Если он вписывается в нормы по габаритам, то его провоз будет бесплатным. Инвалидам и пассажирам с детьми разрешено провозить сверх установленной нормы еще детскую и инвалидную коляски.

Если багаж пассажира больше, то его можно провезти за доплату. Например, в поезде с ненумерованными местами можно платно провезти до 50 килограммов ручной клади.

Что запрещено провозить в ручной клади в поезде?

К провозу запрещены легковоспламеняющиеся, огнеопасные, самовозгорающиеся, взрывчатые, радиоактивные, едкие, отравляющие и другие опасные вещества.

Также пассажирам не разрешается провозить зловонные средства и предметы, которые могут причинить вред имуществу другим пассажирам. Так, если кто-то купил какое-нибудь средство для хозяйственных нужд, запах которого будет беспокоить всех окружающих в вагоне, его придётся доставлять иным способом.

Могут ли дети ездить на поезде без взрослых?

Детям до 10 лет проезд без сопровождения взрослых запрещен. Исключение составляют школьники, которые пользуются железнодорожным транспортом, чтобы добраться до места учебы. Но в этом случае у ребёнка должна быть соответствующая справка. Если в поезде будет замечен ребёнок до 10 лет без сопровождения взрослых и без справки, его передадут сотруднику милиции на ближайшей станции. Проезд в поездах региональных линий экономкласса и городских линий для детей до 7 лет в сопровождении взрослого бесплатный. Для детей старше 7 лет необходимо приобретать полные проездные документы. Сколько лет ребенку, определяется на день начала поездки. Пассажир, с которым он следует, должен иметь оригинал документа, подтверждающего возраст ребенка. Это могут быть свидетельство о рождении или паспорт.

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Как правильно перевозить домашних животных?

Разрешено перевозить не более двух мелких домашних животных или птиц и только при наличии ветеринарных документов. Вес питомцев засчитывается в счет нормы ручной клади.

Согласно правилам, животные при перевозке должны быть помещены в ящики, корзины, клетки либо контейнеры. Их размер не должен превышать двух метров (по сумме трёх измерений), а размещать их положено на специально отведённых местах.

Собака-проводник, сопровождающая инвалида по зрению, не требует оформления документов и перевозится бесплатно. Она должна находиться у ног хозяина и носить ошейник и намордник.

Перевозчик крупных пород собак (высота в холке более 50 сантиметров), должен быть старше 16 лет. А если собака относится к потенциально опасной породе, например, немецкая овчарка или доберман-пинчер, — то совершеннолетним. Перевозка собак без клетки допустима. В этом случае пёс должен быть с поводком и в наморднике.

Перевозить его можно в платных багажных вагонах либо в тамбурах (при их наличии) или в специально предназначенных местах, определенных перевозчиком. Также можно перевозить пса в отдельном купе купейного вагона (не более двух собак) с оплатой всех мест по стоимости полных билетов. При этом у владельца должны быть ветеринарные документы. Дикие животные к провозу запрещены.

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Можно ли оформить билет в поезде, если не успел приобрести билет в кассе?

Купить билет в поезде можно при возникновении чрезвычайных обстоятельств у пассажира, если ему нужно выехать срочно, например, в связи со смертью члена семьи или внезапной болезнью, он может оформить проезд на количество мест, выделенных в распоряжение начальника поезда.

Также на станциях и остановках, где билетные кассы и терминалы самообслуживания не работают или их нет вовсе, пассажиру разрешено сесть в поезд с ненумерованными местами без билета. Оплатить проезд и провоз ручной клади он сможет у уполномоченного лица по пути следования до следующей остановки. Также приобрести билет можно онлайн на официальном сайте БелЖД либо в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

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Какая ответственность предусмотрена за безбилетный проезд?

Проезд в поезде без билета является административны правонарушением и карается штрафом в соответствии с законодательством.

Так, за безбилетный проезд в поездах городских линий придётся заплатить штраф от 0,5 до 1 базовой величины (20 — 40 рублей).

На маршрутах региональных линий безбилетник будет оштрафован на 0,7 базовой величины (28 рублей) .

В поездах межрегиональных и международных линий штраф за проезд “зайцем” предусматривает 1 базовую величину (40 рублей) .

В БелЖД отметили, что за первый квартал 2024 года штраф получили более 1200 человек.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Белорусская железная дорога (БелЖД) на период майских праздников добавила 96 поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая 2024 года. Подробности привели в пресс-центре БелЖД.

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