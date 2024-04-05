БелЖД назначила 96 дополнительных поездов на майские праздники. Куда?

Опубликовано: 05.04.2024 12:13 , Обновлено: 15.11.2024

Белорусская железная дорога (БелЖД) на период майских праздников добавила 96 поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая 2024 года. Подробности привели в пресс-центре БелЖД.

Так, белорусский перевозчик и “Российские железные дороги” выделили 16 дополнительных поездов по маршрутам:

Минск/Гродно – Москва,

Брест/Гродно – Москва,

Полоцк – Москва,

Минск – Санкт-Петербург.

По территории Беларуси же запустят 80 дополнительных рейсов. Это, как рассказали в пресс-центре, наиболее востребованные направления:

из Минска во все областные центры,

Минск – Пинск,

Гомель – Брест,

Гродно – Орша – Витебск,

Гродно – Орша – Кричев,

Коммунары – Орша – Гродно.

Больше всего рейсов запланировали на Радуницу, она в этом году отмечается 14 мая.

Билеты на дополнительные поезда уже можно покупать. В пресс-центре БелЖД отметили, что при повышенном спросе в состав уже назначенных поездов могут включить дополнительные вагоны.

Подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов разместили на сайте БелЖД и в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о скидках от Белорусской железной дороги на билеты для детей летом. Акция распространится на рейсы в Россию и обратно в период с 1 июня по 31 августа 2024 года.

БелЖД объявила скидку до 25% на билеты для детей летом. Куда можно поехать?