БелЖД назначила 96 дополнительных поездов на майские праздники. Куда?
Белорусская железная дорога (БелЖД) на период майских праздников добавила 96 поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая 2024 года. Подробности привели в пресс-центре БелЖД.
Так, белорусский перевозчик и “Российские железные дороги” выделили 16 дополнительных поездов по маршрутам:
- Минск/Гродно – Москва,
- Брест/Гродно – Москва,
- Полоцк – Москва,
- Минск – Санкт-Петербург.
По территории Беларуси же запустят 80 дополнительных рейсов. Это, как рассказали в пресс-центре, наиболее востребованные направления:
- из Минска во все областные центры,
- Минск – Пинск,
- Гомель – Брест,
- Гродно – Орша – Витебск,
- Гродно – Орша – Кричев,
- Коммунары – Орша – Гродно.
Больше всего рейсов запланировали на Радуницу, она в этом году отмечается 14 мая.
Билеты на дополнительные поезда уже можно покупать. В пресс-центре БелЖД отметили, что при повышенном спросе в состав уже назначенных поездов могут включить дополнительные вагоны.
Подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов разместили на сайте БелЖД и в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”.
Ранее Telegraf.news рассказывал о скидках от Белорусской железной дороги на билеты для детей летом. Акция распространится на рейсы в Россию и обратно в период с 1 июня по 31 августа 2024 года.
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