В Мингорсовете расширили список белорусов, которые получат дотации на детские путёвки в лагеря

Опубликовано: 06.04.2024 09:13 , Обновлено: 06.04.2024

В Минском городском Совете депутатов расширили список работающих белорусов, которые получат льготы на детские путёвки в загородные оздоровительные лагеря. Нововведение внесли в решение Мингорсовета №243 «Об установлении мер социальной поддержки отдельной категории граждан».

“Если раньше льготы по оплате путёвок в загородные детские лагеря имели только дети работников бюджетных организаций столицы, то сейчас — ещё и республиканской формы собственности”, — отметил глава Мингорсовета Артём Цуран.

По его словам, размер дотации на одну путёвку должен составить 180 белорусских рублей. Ожидается, что в 2024 году благодаря этому смогут отдохнуть 5000 ребят, сообщило информагентство “Минск-Новости”.

Сколько придётся заплатить остальным родителям?

С начала 2024 года родительская плата за путёвку составляет:

в лагеря с круглосуточным пребыванием (не менее 15 дней) – не менее 10% от полной стоимости;

в лагеря по профилям, направлениям деятельности с круглосуточным пребыванием (не более 12 дней) и в лагерь с дневным пребыванием – в размере доплаты до полной стоимости путёвки.

Кто из ребят имеет право отдохнуть бесплатно?

С 1 января 2024 года абсолютно бесплатно в загородных оздоровительных лагерях могут отдохнуть:

дети, проживающие (обучающиеся) на территории радиоактивного загрязнения;

дети родителей, которые погибли при выполнении воинского или служебного долга;

дети лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

дети инвалидов войны.

Ранее Telegraf.news писал, что в БелЖД пообещали предоставить детям скидку на проезд в летний период. До 25% дешевле обойдутся проездные документы на поездки в Россию и обратно в период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В частности, как рассказали в БелЖД, акция будет действовать при проезде в купейных вагонах поездов:

№ 302/301 Минск/Гомель – Адлер,

№ 149/150 Самара–Минск (в том числе прицепной, беспересадочной группы вагонов Нижний Новгород – Минск),

№ 490/489 Минск/Гомель – Анапа (в том числе беспересадочной группы вагонов Минск – Минеральные Воды),

беспересадочной группы вагонов Псков – Минск.

БелЖД объявила скидку до 25% на билеты для детей летом. Куда можно поехать?