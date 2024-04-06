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В Мингорсовете расширили список белорусов, которые получат дотации на детские путёвки в лагеря

В Мингорсовете расширили список белорусов, которые получат дотации на детские путёвки в лагеря
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В Минском городском Совете депутатов расширили список работающих белорусов, которые получат льготы на детские путёвки в загородные оздоровительные лагеря. Нововведение внесли в решение Мингорсовета №243 «Об установлении мер социальной поддержки отдельной категории граждан».

“Если раньше льготы по оплате путёвок в загородные детские лагеря имели только дети работников бюджетных организаций столицы, то сейчас — ещё и республиканской формы собственности”, — отметил глава Мингорсовета Артём Цуран.

По его словам, размер дотации на одну путёвку должен составить 180 белорусских рублей. Ожидается, что в 2024 году благодаря этому смогут отдохнуть 5000 ребят, сообщило информагентство “Минск-Новости”.

Сколько придётся заплатить остальным родителям?

С начала 2024 года родительская плата за путёвку составляет:

  • в лагеря с круглосуточным пребыванием (не менее 15 дней) – не менее 10% от полной стоимости;
  • в лагеря по профилям, направлениям деятельности с круглосуточным пребыванием (не более 12 дней) и в лагерь с дневным пребыванием – в размере доплаты до полной стоимости путёвки.

Кто из ребят имеет право отдохнуть бесплатно?

С 1 января 2024 года абсолютно бесплатно в загородных оздоровительных лагерях могут отдохнуть:

  • дети, проживающие (обучающиеся) на территории радиоактивного загрязнения;
  • дети родителей, которые погибли при выполнении воинского или служебного долга;
  • дети лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;
  • дети инвалидов войны.

Ранее Telegraf.news писал, что в БелЖД пообещали предоставить детям скидку на проезд в летний период. До 25% дешевле обойдутся проездные документы на поездки в Россию и обратно в период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В частности, как рассказали в БелЖД, акция будет действовать при проезде в купейных вагонах поездов:

  • № 302/301 Минск/Гомель – Адлер,
  • № 149/150 Самара–Минск (в том числе прицепной, беспересадочной группы вагонов Нижний Новгород – Минск),
  • № 490/489 Минск/Гомель – Анапа (в том числе беспересадочной группы вагонов Минск – Минеральные Воды),
  • беспересадочной группы вагонов Псков – Минск.

БелЖД объявила скидку до 25% на билеты для детей летом. Куда можно поехать?

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