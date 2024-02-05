До 160 рублей. В БелЖД рассказали за что еще оштрафуют белорусов, не считая безбилетный проезд

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Опубликовано: 05.02.2024 15:44 , Обновлено: 05.02.2024

Пресс-служба Белорусской железной дорогой напомнила пассажирам о правилах, нарушение которых в поездах и электричках страны чреваты для них немаленькими штрафами. При этом штраф за безбилетный проезд - далеко не самый большой из них. Узнали, за что ещё могут наказать белорусов в поездах.

Что касается безбилетного проезда, то за него белорусам, согласно действующему законодательству, грозит от 0,5 до 1 базовой величины (в зависимости от вида сообщения), то есть от 20 до 40 рублей сегодня. При этом безибилетнику помимо штрафа придётся также оплатить стоимость проездного билета (от станции посадки до станции назначения или до станции, на которой он решит сойти с поезда) и стоимость услуги по оформлению проездного непосредственно в поезде.

[info_b]В пресс-службе Белорусской железной дорогой пояснили, что соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования безбилетным считается “гражданин, выявленный без проездного документа (билета), не оплативший своевременно проезд, предъявивший проездной документ (билет), который не дает право проезда в указанном поезде, вагоне, а также без документов, подтверждающих право на льготный проезд по бесплатному, льготному, детскому, служебному проездному документу, при проведении контроля в поездах и непосредственно после окончания поездки в поездах с ненумерованными местами”.[/info_b]

В БелЖД проблему безбилетного проезда назвали актуальной и пообещали продолжить “целенаправленную работу по профилактике данного вида правонарушений” в 2024 году, в том числе, привлекая к ней сотрудников правоохранительных органов.

[info_b]По данным БелЖД, в 2023 году за безбилетный проезд к административной ответственности привлекли более 6,6 тыс. человек.[/info_b]

Одновременно с этим, на железной дороге предупредили и о других нарушениях, чреватых штрафами. В частности, 160 рублей ( до 4 базовых величин ) можно лишиться за курение табачных изделий, а также использование электронных систем курения и систем для потребления табака в запрещенных местах.

Ранее, как сообщал Телеграф, на официальном ТГ-канале БелЖД появилась информация с призывом: «Железнодорожники, не ведитесь на провокации». От каких действий предостерегли, пригрозив самым суровым наказанием?

БелЖД предупредила железнодорожников о 25 годах тюрьмы или смертной казни. Что произошло?