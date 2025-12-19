В «Белавиа» анонсировали полёты в США. Когда?

Опубликовано: 19.12.2025 10:24 , Обновлено: 19.12.2025

Компания "Белавиа", которая выступает национальным авиаперевозчиком Беларуси, планирует запустить рейсы в США, которые недавно сняли с неё экономические санкции. Когда именно на табло вылета в аэропорту Минска могут появиться названия американских городов, рассказал на днях заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности компании Владимир Баркун.

О планах начать летать в США Баркун заявил в комментарии порталу Tochka.by. Точных сроков открытия нового направления в полётной программе “Белавиа” он не назвал, уточнив, что в этом году этого точно ждать не приходится. А вот в следующем году, по его словам, “всё возможно”.

Баркун даже озвучил конкретный американский город, куда “Белавиа” планирует начать летать в первую очередь. Это крупнейший мегаполис страны, который считается одним из мировых финансовых центров - Нью-Йорк.

Правда, как именно будут летать самолёты “Белавиа” в США в условиях действующих европейских санкций, пока не понятно. На сегодняшний день небо Европы, по сути, закрыто для белорусского нациольнального авиаперевозчика. Его самолётам нельзя не то что летать в страны ЕС, но даже использовать их воздушное пространство для транзита.

Несмотря на то, что американцы свои санкции с “Белавиа” недавно сняли, европейцы следовать их примеру пока не спешат. К примеру, глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал маловероятным скорее снятие ограничений на полёты белорусских самолётов в ЕС, хоть и не исключил такого развития событий - “в не самом скором будущем”.

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Ещё одним потенциальным препятствием для открытия полётов из Беларуси в США может стать отсутствие американского посольства в Беларуси. Работу своей дипслужбы в Минске США свернули ещё в 2022 году и с тех пор квест по получению американских виз для белорусов только усложнялся.

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Буквально этой осенью США объявили о новых ограничениях: Госдепартамент США официально исключил для белорусов возможность обращаться за визами в консульствах других стран, оставив в списке лишь две страны.

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Впрочем, в этом вопросе можно ожидать некоторых подвижек. По крайней мере на них намекал спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул во время своего сентябрьского визита в Минск. Общаясь с журналистами, Коул тогда заявил, что для нормализации двусторонних отношений между Беларусью и США Вашингтон “готов сделать всё” и, в числе прочего, назвал возобновление работы американского посольства в Минске, развитие экономических отношений и торговли между двумя странами, хоть и не стал озвучивать конкретные сроки тех или иных шагов.

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